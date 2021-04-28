Когда купаются и как готовят четверговую соль перед Пасхой

29 апреля у православные христиане отмечают особый день Страстной седмицы — Чистый четверг. Этот день имеет особое значение у верующих - на четвертый день Страстной недели вспоминают Тайную вечерю Христа с 12 апостолами. Согласно Евангелию, Иисус омыл ноги свои ученикам.

В Чистый четверг перед Пасхой существуют традиционные ритуалы. Один из самых главных - это купание. Считается, что вода в Чистый четверг — святая и обладает лечебными свойствами.

Как правильно мыться?

Водные процедуры рекомендуется принимать до наступления рассвета. А во время купания нужно читать молитву, а купаться лучше стоя под душем, а не принимать ванну.

Также, существует поверье, что умываясь с утра нужно положить в воду серебряную монету. Это поможет сохранить молодость и красоту. И умыться нужно сразу после пробуждения.

Да и в общем, встречать Великий четверг нужно с чистыми и светлыми мыслями.

Этим же утром нужно принято готовить четверговую соль, которую после хранят целый год. Считается, что эта соль обладает очень сильным энергетическим зарядом и может помочь в лечении болезней. А также она помогает привлечь в дом достаток и удачу.

Как готовить четверговую соль?

Приготовить правильную четверговую соль легко. Возьмите обычную крупно молотую соль безо всяких добавок.

Соль прокаливают на сковороде и, помешивая ложкой по часовой стрелке, трижды читают "Отче наш". Соль можно считать готовой, когда он полностью стала черной. После соль пересыпают в мешочек и плотно завязывают. Это самый простой способ приготовления.

К соли можно добавить 12 столовых ложек муки. Схема та же: насыпают все на сковороду и помешивать ложкой по часовой стрелке, трижды читая над ней специальную молитву "Чистый Четверг, от червей и от всякого гада сохрани и помилуй".

Также можно приготовить соль, используя черный хлеб и целебные травы. Хлеб размачивают водой, травы измельчают и смешивают с солью, а затем запекают в печи до почернения. Соль с целебными травами получается более насыщенной и полезной.

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