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Какой праздник 29 апреля: народные приметы и запреты

Какой праздник 29 апреля: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Православная церковь 29 апреля почитает мучениц Агапию, Ирину и Хионию, что пострадали за свою веру при императоре Диоклетиане. В народном календаре дата получила название Ирина рассадница.

Святые Агапия, Ирина и Хиония были родными сестрами. Девушки вели благочестивый образ жизни и решили не выходить замуж. При правлении императора Диоклетиана сестер схватили и подвергли разным истязаниям за то, что те не захотели отрекаться от веры. Но девушки стойко выдержали все пытки. Ирину пронзили стрелами, а Хионию и Агапию сожгли на костре.

29 апреля благоприятствует посадке капусты. Поэтому в этот день хозяйки готовили на рассаду семена, и высаживали в ящики огурцы и капусту. Стоит отметить, что высаживая капусту, женщины туго повязывали голову платком или полотенцем, чтобы головки хорошо завивались.

Также, на 29 апреля 2021 года припадает Великий, Чистый четверг. Праздник считают одним из важнейших дней Седмицы. Чистый четверг называется "чистым", потому что именно в этот вечер Иисус совершал омовение ног всем своим ученикам. 

В этот день принято всей семьей ходить в баню и купаться, но делать это нужно обязательно до восхода солнца. Также, принято убирать жилище и выбрасывать весь ненужный хлам.

Запреты 29 апреля:

  • Запрещено в этот день оставлять посуду и полы немытыми.

  • 29 апреля 2021-го необходимо избавиться от ветоши и в целом от хлама.

  • Ни в коем случае нельзя обижаться и обижать, злиться и сплетничать.

  • По народным приметам в Чистый четверг не следует ни просить, ни давать в долг.

  • В этот день нельзя топтать, рвать и вредить растениям.

  • Не стоит ругаться мужу и жене в спальне.

  • Не принято дарить подарки и совершать крупные покупки.

  • В молитвах нельзя просить денег и богатства.

 Народные приметы 29 апреля:

  • Гулкий гром – к богатому урожаю хлеба.

  • Если развелось много хрущей (жуков с пластичными усиками), то будет засуха.

  • Если день солнечный, то рассаду капусты можно высаживать в землю.

  • Если овражки опять замерзли, то урожай будет плохой.

  • Ольха зацвела – пора гречиху сеять.

  • Если в этот день подобрать деньги с земли - счастья они не принесут.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
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