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Пасхальные выходные принесут украинцам тепло и грозы: прогноз синоптиков

Пасхальные выходные принесут украинцам тепло и грозы: прогноз синоптиков
00:13 Сегодня Телеграф

Накануне Пасхи погода обещает быть теплой, но местами ожидаются дожди.

Об этом 30 апреля в своем прогнозе рассказала синоптик Наталья Диденко.

Днем тепло ожидается от +15 до +20 градусов, а местами от +20 до +24 градусов.

украина погода

Ночью же будет свежо, воздух продержит температуру +7 +13 градусов, а на северо-западе и западе +4 +10 градусов.

Из осадков ожидаются дожди только на западе и востоке Украины.

В Киеве 1 мая будет теплая и солнечная погода. Воздух нагреет от +16 до +18 градусов.

погода

Карта: УГМЦ

Какой будет погода на Пасху 2 мая, рассказала завотдела климатических исследований и прогнозов института НАН Украины

2 мая на Пасху на западе ночью пройдут дожди, которые в течение дня направятся на восток и затронут север, центр и юг.

Тем не менее, на востоке осадков не ожидается.

карта

Пасха встретит столицу прохладой. Ночью будет от +9 до +12 градусов, днем же потеплеет до +18 +20 градусов.

2 мая повысится облачность и усилится ветер юго-восточного направления, а вечером столицу накроет ливнем.

пасха погода

Карта: УГМЦ

Напомним, что ранее украинские синоптики озвучили различные прогнозы погоды на Пасху в Украине.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Погода, Прогноз погоды, Пасха.
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