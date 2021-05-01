Какой праздник 1 мая: народные приметы и запреты

В 2021 году 1 мая православные христиане отмечают Страстную (Великую) субботу - один из дней Страстной недели. Также на эту дату выпадает народный праздник - Кузьма Огородник.

Страстная (Великая) суббота посвящена воспоминанию погребения Иисуса. Это день доброты и всепрощения, а также скорби, ведь тело Христа еще лежит в гробу. Также завершается Великий пост, который длился целых 48 дней.

Добавим, что в это время православные верующие берутся за подготовку крашанок, поэтому Страстная суббота еще называется Крашальной субботой. А вот продукты, которые готовятся для праздничного стола, есть до Пасхи нельзя.

Также в этот день, по церковному календарю, почитается память святителя Космы Халкидонского, исповедника, епископа. Он жил в VIII-IX веках и в юности ушел в монастырь. Позже Косма был назначен епископом города Халкидон (Калкедон), и ему не раз пришлось столкнуться с еретиками-иконоборцами. Когда церковь поддалась ереси, святитель был арестован и подвергнут пыткам за отказ отвернуться от веры в Христа. Одну из пыток Косма не пережил.

Считалось, что 1 мая впервые после зимы подает голос кукушка. Многие народные приметы связывают с поведением птиц.

Народные приметы 1 мая

Если на Кузьму Огородника тепло, то в конце месяца будет холодно, и наоборот.

Слышно кукушку - пора сеять лен. Если птица кричит на сухом суку - жди заморозков.

Если кукушка прилетела в деревню или село и там летает - быть пожару.

Родившиеся 1 мая хорошие огородники. Они обладают незримой силой. Носить им следует черный агат.

Что запрещено делать в Страстную субботу

Нельзя заниматься физическими работами, делать уборку, стирать вещи, заниматься рукоделием.

Нужно воздержаться от интимной близости.

Нельзя завершать пост с 3 часов ночи до утра воскресенья (Пасха). Также исключен алкоголь.

Запрещено веселиться, танцевать и петь.

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