Великая суббота-2021: как правильно провести этот день и что нельзя делать

Великая суббота, которая выпала в 2021 году на 1 мая, является последним днем поста. В этот день православные продолжают готовиться к празднованию Пасхи.

Этот день все еще считается скорбным, поэтому в субботу нельзя веселиться, а также нельзя ничего выносить из дома.

Что нельзя делать в этот день

Нельзя есть приготовленную с помощью термической обработки еду.

Запрещено выпивать алкоголь. Но тем, кто следовал правилам поста, можно выпить немного красного вина.

Необходимо воздержаться от интимной близости.

Запрещена работа по дому, уборка, глажка. Нельзя заниматься рукоделием и работать в саду.

Запрещена физическая работа и работы по строительству.

Народные приметы на Великую субботу-2021

Ясный и теплый день сулит теплое и солнечное лето. Если в этот день пасмурно, то лето будет холодным и дождливым.

Если не спать в ночь с субботы на воскресенье, то можно привлечь к себе счастье на весь год. Считается, что именно в эту ночь счастье ходит среди людей, и его важно не проспать.

Если освященное яйцо бросить в этот день в воду и умыться ею, то это сделает человека здоровым и продлит молодость.

Что можно делать?

Если вы еще не закончили приготовления к Пасхе, то канун Пасхи именно то время, которое прекрасно для этого подойдет. Но сделать все лучше до захода солнца, позже убирать и заниматься домашними заботами уже нельзя.

Как сообщал "Телеграф", 1 мая также отмечается народный праздник - Кузьма Огородник.