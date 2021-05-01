Великая суббота-2021: как правильно провести этот день и что нельзя делать

Великая суббота, которая выпала в 2021 году на 1 мая, является последним днем поста. В этот день православные продолжают готовиться к празднованию Пасхи.
Этот день все еще считается скорбным, поэтому в субботу нельзя веселиться, а также нельзя ничего выносить из дома.
Ясный и теплый день сулит теплое и солнечное лето. Если в этот день пасмурно, то лето будет холодным и дождливым.
Если не спать в ночь с субботы на воскресенье, то можно привлечь к себе счастье на весь год. Считается, что именно в эту ночь счастье ходит среди людей, и его важно не проспать.
Если освященное яйцо бросить в этот день в воду и умыться ею, то это сделает человека здоровым и продлит молодость.
Если вы еще не закончили приготовления к Пасхе, то канун Пасхи именно то время, которое прекрасно для этого подойдет. Но сделать все лучше до захода солнца, позже убирать и заниматься домашними заботами уже нельзя.
Как сообщал "Телеграф", 1 мая также отмечается народный праздник - Кузьма Огородник.