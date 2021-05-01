Череда майских праздников и поездок за город: как обезопасить себя от воров

В связи с частыми поездками во время праздников в Нацполиции дали советы, как обезопасить свой дом и избежать ограбления.

Об этом 1 мая сообщили в Фейсбуке Патрульной полиции Украины.

Обезопасить свой дом от воров можно разными способами, вот несколько из них:

установка сигнализации (есть варианты недорогих GSM моделей, но также и профессиональных модулей). Имитация высококлассной сигнализации также может отпугивать злоумышленников,

надежные двери и комбинация различных замков,

держать окна закрытыми с опущенными шторами,

в случае недолгого отсутствия можно оставить включенным свет, либо установить таймер на его включение,

предупредить соседей, которым можно довериться, чтобы забирали рекламные листовки с дверей и присматривали за подозрительной активностью,

не хранить дома ценные вещи, а документы держать в сейфе.

Напомним, что ранее "Телеграф" собрал подборку из топ-6 самых громких и дерзких ограблений прошлого века.