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Вера в лучшее и пожелания здоровья – украинские политики поздравили христиан с Пасхой (видео)

Вера в лучшее и пожелания здоровья – украинские политики поздравили христиан с Пасхой (видео)
10:30 Сегодня Телеграф

В воскресенье, 2 мая, христиане восточного обряда празднуют Пасху или Светлое Воскресение Христов и с самого утра украинские политики публикуют свои поздравления с этим праздником.

Так, президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своих страничках и аккаунтах в соцсетях видео, в котором поздравил всех, кто празднует этот день, отметив необходимость отмечать праздник дома, а также вспомнив об украинских бойцах на фронте и медиках, которые находятся на дежурствах.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также записал и опубликовал в соцсетях видео с поздравлением с праздником Воскресения Господня.

Поздравили с Пасхой спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Он отметил, что из-за угрозы коронавируса украинцы вынуждены ограничивать себя в общении со своими близкими, а также выразил надежду, что вскоре эта пандемия отступит и все вернется в норму.

В своем поздравлении с Пасхой первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук отметил, что "славяне верили, что на Пасху "все веселится на небе и на земле", и пожелал: "Пусть из Киева до всех уголков планеты, где празднуют Воскресение Христово, раздается радостная весть: "Христос Воскресе!".

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в своем аккаунте в Telegram пожелал, чтобы Воскресение Христово дало украинцам нам надежду на победу и духовные силы преодолевать трудности и достигать поставленных целей.

Мэр Киева Виталий Кличко, также записавший видео с поздравлением и опубликовавший его в своем аккаунте в Telegram, выразил убеждение, что украинцы преодолеют все трудности, если будут осторожными и сознательными, а также если будут заботиться о своем здоровье и здоровье своих близких.

Мэр Одессы Генндий Труханов поздравил одесситов с праздником и призвал впредь быть добрее друг к другу.

Командующий объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко в своем поздравлении с Пасхо, опубликованном на странице ООС в соцсети Facebook, выразил убеждение, что "наша непреодолимая вера в светлое будущее, обязательно принесет Победу".

Поздравила украинцев с Пасхой и Служба безопасности Украины, пожелав, чтобы Пасхальные колокола принесли в их дома мир и согласие, наполнили сердца любовью и радостью.

Пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко в поздравлении по случаю праздника Воскресения Господня от своей семьи отметил: "Как христиане верим, что Господь указал нам дорогу к спасению. Как украинцы, знаем, что эта дорога пролегает через любовь к своему народу, готовность защищать родную страну и вместе творить ее будущее".

Лидер партии "Батькивщина" и одноименной парламентской фракции Юлия Тимошенко в своем поздравлении отметила, что христианству уже более двух тысяч лет и из года в год - те же традиции и обычаи, те же таинства и ритуалы. "Но каждый раз мы отмечаем Пасху, как заново. Мы ждем ее, как впервые. С большими надеждами и чаяниями. Потому что это - большой праздник пробуждения и обновления, весны и возрождения", - отметила она.

"Телеграф" собрал красочные открытки и картинки с поздравлениями с самым важным праздником - Пасхой.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Украина, Политики, Поздравления, Пасха.
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