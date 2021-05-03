Какой праздник 3 мая: народные приметы и запреты

В 2021 году 3 мая православные христиане отмечают Светлый (Пасхальный) понедельник. Также в этот день почитают память преподобного Феодора Трихины.

Светлый понедельник (также Пасхальный понедельник) - название праздничного дня Светлой седмицы, которая в 2021 году начинается 3 мая и заканчивается 8 мая, то есть до Антипасхи (следующего воскресенья после праздника).

В этот период Церковь дает христианам послабление после Великого поста, который длился 48 дней.

Также 3 мая отмечается день памяти Феодора Трихины. В эти сутки принято поминать умерших близких и посещать кладбища. Наши предки отмечали, что если 3 мая пойдет дождь, то уродится хороший урожай.

Народные приметы 3 мая

Молния в этот день обещает ясную погоду.

Если появились цветы первоцвета - весной будет тепло.

Склонившиеся к земле маргаритки обещают дожди и ненастную погоду.

Родившиеся 3 мая находятся под покровительством своих предков. Носить им следует оникс.

Что запрещено делать 3 мая

В этот день нельзя ловить рыбу - это считается грехом.

Запрещено ссориться, иначе души предков, посещающих нас в этот день, расстроятся.

Если развестись в этот день - придется 3 года холостым ходить.

Ранее "Телеграф" сообщал, как поздравили с Пасхой-2021 украинские знаменитости и политики.