Скачать
Понедельник, 03.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Главные события недели: смена главы "Нафтогаза", диссертация Кивы и увольнение Мендель
Главные события недели: смена главы "Нафтогаза", диссертация Кивы и увольнение Мендель
Годовщина трагедии 2 мая в Одессе: все подробности онлайн и реакция соцсетей
Годовщина трагедии 2 мая в Одессе: все подробности онлайн и реакция соцсетей
Главный дипломат Байдена летит в Украину: чего ждать от этого визита
Главный дипломат Байдена летит в Украину: чего ждать от этого визита
Стало известно, сколько жителей "ДНР" и "ЛНР" получили паспорта РФ
Стало известно, сколько жителей "ДНР" и "ЛНР" получили паспорта РФ

Какой праздник 3 мая: народные приметы и запреты

Какой праздник 3 мая: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В 2021 году 3 мая православные христиане отмечают Светлый (Пасхальный) понедельник. Также в этот день почитают память преподобного Феодора Трихины.

Светлый понедельник (также Пасхальный понедельник) - название праздничного дня Светлой седмицы, которая в 2021 году начинается 3 мая и заканчивается 8 мая, то есть до Антипасхи (следующего воскресенья после праздника).

В этот период Церковь дает христианам послабление после Великого поста, который длился 48 дней.

Также 3 мая отмечается день памяти Феодора Трихины. В эти сутки принято поминать умерших близких и посещать кладбища. Наши предки отмечали, что если 3 мая пойдет дождь, то уродится хороший урожай.

Народные приметы 3 мая

  • Молния в этот день обещает ясную погоду.

  • Если появились цветы первоцвета - весной будет тепло.

  • Склонившиеся к земле маргаритки обещают дожди и ненастную погоду.

  • Родившиеся 3 мая находятся под покровительством своих предков. Носить им следует оникс.

Что запрещено делать 3 мая

  • В этот день нельзя ловить рыбу - это считается грехом.

  • Запрещено ссориться, иначе души предков, посещающих нас в этот день, расстроятся.

  • Если развестись в этот день - придется 3 года холостым ходить.

Ранее "Телеграф" сообщал, как поздравили с Пасхой-2021 украинские знаменитости и политики.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 201

Все по теме:

Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Паски" из хлеба и "шашлык" из куриных лап: шахтеры из "ДНР" поделились фото своих праздничных столов
02 Сегодня Землю накроет солнечным штормом: каких последствий ожидать
03 В Одессе предложили заменить русскоязычный гимн - Труханов дал ответ
04 Центральный матч тура в АПЛ МЮ - Ливерпуль сорван: в чем причина (фото, видео)
05 "Похож на девочку": в сети обсуждают снимок "Холостяка" Михаила Заливако в паспорте
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Итоги дня 2 мая: Пасха на карантине, годовщина трагедии в Одессе
Итоги дня 2 мая: Пасха на карантине, годовщина трагедии в Одессе
В Хмельницкой области водитель сорвался на BMW со скалы: фото спасательной операции
В Хмельницкой области водитель сорвался на BMW со скалы: фото спасательной операции
С алкоголем, сигаретами и глупыми шутками: сеть шокировало поведение двух девушек в киевской церкви (видео)
С алкоголем, сигаретами и глупыми шутками: сеть шокировало поведение двух девушек в киевской церкви (видео)
Какой праздник 3 мая: народные приметы и запреты
Какой праздник 3 мая: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь