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Какой праздник 4 мая: народные приметы и запреты

Какой праздник 4 мая: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

4 мая православная церковь отмечает день Прокла. В народе верили, что он помогает защититься от злой силы.  В народном календаре дата получила следующие названия Прокл, Проклов день, Януарий.

Считается, что еще начинания от 1 мая пробуждается нечистая сила. А этот день идеально подходит для защиты и очищения жилища от всего дурного. Чтобы задобрить лесных духов, в начале весны было принято отправляться в лес и на полянке оставлять корзинку с угощеньями.

А чтобы защититься от проникновения негатива извне, нужно после уборки на каждое окно и каждую дверь положить веточку полыни или чертополоха. 

В этот период крестьяне активно занимались садово-огородными работами. Чтобы в саду и огороде все цвело и плодоносило, читали заговоры на хороший урожай. 

Запреты 4 мая:

  • Строго-настрого запрещено в этот день выпускать до обеда домашних животных на улицу, а скот - на двор.

  • 4 мая ни в коем случае нельзя оставлять окна грязными.

  • Если в этот день поругаться с кем-либо, помириться уже не удастся.

  • В это время не следовало ни лениться, ни усиленно работать и напрягаться.

Народные приметы:

  • Черемуха рано зацвела – к теплому и погожему лету. Чем раньше дерево зацветет, тем жарче будет лето.

  • Если на Прокла муравей чистый и сытый, то пшеница будет хорошо родиться.

  • Дождь из высоких туч идет – земля хорошо влагой пропитается.

  • Появился тополиный пух – пора высаживать огурцы.

  • Звезды сильно мерцают, а утром тучи появились – в полдень будет гроза.

  • Много щавеля – зима будет теплой и снежной.

  • На черемухе цвету много – к мокрому лету.

  • Береза раньше клена опушилась – к засушливому лету. Если клен раньше березы опушился, то летом часто будут идти дожди.

  • В голом лесу соловей запел – к неурожаю.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
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