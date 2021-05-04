Какой праздник 4 мая: народные приметы и запреты

4 мая православная церковь отмечает день Прокла. В народе верили, что он помогает защититься от злой силы. В народном календаре дата получила следующие названия Прокл, Проклов день, Януарий.

Считается, что еще начинания от 1 мая пробуждается нечистая сила. А этот день идеально подходит для защиты и очищения жилища от всего дурного. Чтобы задобрить лесных духов, в начале весны было принято отправляться в лес и на полянке оставлять корзинку с угощеньями.

А чтобы защититься от проникновения негатива извне, нужно после уборки на каждое окно и каждую дверь положить веточку полыни или чертополоха.

В этот период крестьяне активно занимались садово-огородными работами. Чтобы в саду и огороде все цвело и плодоносило, читали заговоры на хороший урожай.

Запреты 4 мая:

Строго-настрого запрещено в этот день выпускать до обеда домашних животных на улицу, а скот - на двор.

4 мая ни в коем случае нельзя оставлять окна грязными.

Если в этот день поругаться с кем-либо, помириться уже не удастся.

В это время не следовало ни лениться, ни усиленно работать и напрягаться.

Народные приметы: