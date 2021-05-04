Какой праздник 4 мая: народные приметы и запреты

4 мая православная церковь отмечает день Прокла. В народе верили, что он помогает защититься от злой силы. В народном календаре дата получила следующие названия Прокл, Проклов день, Януарий.
Считается, что еще начинания от 1 мая пробуждается нечистая сила. А этот день идеально подходит для защиты и очищения жилища от всего дурного. Чтобы задобрить лесных духов, в начале весны было принято отправляться в лес и на полянке оставлять корзинку с угощеньями.
А чтобы защититься от проникновения негатива извне, нужно после уборки на каждое окно и каждую дверь положить веточку полыни или чертополоха.
В этот период крестьяне активно занимались садово-огородными работами. Чтобы в саду и огороде все цвело и плодоносило, читали заговоры на хороший урожай.
Запреты 4 мая:
Строго-настрого запрещено в этот день выпускать до обеда домашних животных на улицу, а скот - на двор.
4 мая ни в коем случае нельзя оставлять окна грязными.
Если в этот день поругаться с кем-либо, помириться уже не удастся.
В это время не следовало ни лениться, ни усиленно работать и напрягаться.
Народные приметы:
Черемуха рано зацвела – к теплому и погожему лету. Чем раньше дерево зацветет, тем жарче будет лето.
Если на Прокла муравей чистый и сытый, то пшеница будет хорошо родиться.
Дождь из высоких туч идет – земля хорошо влагой пропитается.
Появился тополиный пух – пора высаживать огурцы.
Звезды сильно мерцают, а утром тучи появились – в полдень будет гроза.
Много щавеля – зима будет теплой и снежной.
На черемухе цвету много – к мокрому лету.
Береза раньше клена опушилась – к засушливому лету. Если клен раньше березы опушился, то летом часто будут идти дожди.
В голом лесу соловей запел – к неурожаю.