Какой праздник 5 мая: народные приметы и запреты

5 мая 2021 года в народном календаре отмечен как Луков или день Луки. В этот день православная церковь почитает память апостола от семидесяти преподобного Луку, сподвижника святого Павла. В народном календаре дата получила следующие названия Лука, Виталий, Фёдор, Луковый день.

Луку почитают как автора одного из Евангелий и Деяния святых апостолов и считают первым иконописцем и покровителем врачей и живописцев.

Имя святого связали с огородными работами, и посвятили день его памяти луку. Считалось, что посеянная зелень, зимний лук, а также посаженый картофель в этот день, принесут обильный урожай. Высаживая лук, читали специальные заговоры, веря, что благодаря им получится собрать хороший урожай.

Обычно в это время в первый раз можно услышать кукушку.

Много запретов 5 мая существует для представительниц слабого пола, находящихся в положении.

Запреты 5 мая:

Беременным в этот день не следует делать макияж.

Женщинам, которые хотят забеременеть, не стоит долго гулять по улице.

Нельзя сидеть на пороге.

В этот день не рекомендуется устанавливать пол будущего ребенка.

Нельзя в этот день печь блины.

Не рекомендуется 5 мая разбрасывать по дому вещи, ведь потом будет легко что-то потерять.

Народные приметы: