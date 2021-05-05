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Какой праздник 5 мая: народные приметы и запреты

Какой праздник 5 мая: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

5 мая 2021 года в народном календаре отмечен как Луков или день Луки. В этот день православная церковь почитает память апостола от семидесяти преподобного Луку, сподвижника святого Павла. В народном календаре дата получила следующие названия Лука, Виталий, Фёдор, Луковый день.

Луку почитают как автора одного из Евангелий и Деяния святых апостолов и считают первым иконописцем и покровителем врачей и живописцев.

Имя святого связали с огородными работами, и посвятили день его памяти луку. Считалось, что посеянная зелень, зимний лук, а также посаженый картофель в этот день, принесут обильный урожай. Высаживая лук, читали специальные заговоры, веря, что благодаря им получится собрать хороший урожай.

Обычно в это время в первый раз можно услышать кукушку.

Много запретов 5 мая существует для представительниц слабого пола, находящихся в положении. 

Запреты 5 мая:

  • Беременным в этот день не следует делать макияж.

  • Женщинам, которые хотят забеременеть, не стоит долго гулять по улице.

  • Нельзя сидеть на пороге.

  • В этот день не рекомендуется устанавливать пол будущего ребенка.

  • Нельзя в этот день печь блины.

  • Не рекомендуется 5 мая разбрасывать по дому вещи, ведь потом будет легко что-то потерять.

Народные приметы:

  • Если убывающая луна, то с севом можно не спешить, потому что до поздней осени морозов не будет.

  • Кукушка закуковала – больше морозов не будет.

  • Кукушка кукует регулярно – к теплой погоде.

  • Гроза – к хорошему урожаю.

  • Если за окном тепло и ясно, то пора приступать к посевным работам.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
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