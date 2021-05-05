Какой праздник 5 мая: народные приметы и запреты

5 мая 2021 года в народном календаре отмечен как Луков или день Луки. В этот день православная церковь почитает память апостола от семидесяти преподобного Луку, сподвижника святого Павла. В народном календаре дата получила следующие названия Лука, Виталий, Фёдор, Луковый день.
Луку почитают как автора одного из Евангелий и Деяния святых апостолов и считают первым иконописцем и покровителем врачей и живописцев.
Имя святого связали с огородными работами, и посвятили день его памяти луку. Считалось, что посеянная зелень, зимний лук, а также посаженый картофель в этот день, принесут обильный урожай. Высаживая лук, читали специальные заговоры, веря, что благодаря им получится собрать хороший урожай.
Обычно в это время в первый раз можно услышать кукушку.
Много запретов 5 мая существует для представительниц слабого пола, находящихся в положении.
Запреты 5 мая:
Беременным в этот день не следует делать макияж.
Женщинам, которые хотят забеременеть, не стоит долго гулять по улице.
Нельзя сидеть на пороге.
В этот день не рекомендуется устанавливать пол будущего ребенка.
Нельзя в этот день печь блины.
Не рекомендуется 5 мая разбрасывать по дому вещи, ведь потом будет легко что-то потерять.
Народные приметы:
Если убывающая луна, то с севом можно не спешить, потому что до поздней осени морозов не будет.
Кукушка закуковала – больше морозов не будет.
Кукушка кукует регулярно – к теплой погоде.
Гроза – к хорошему урожаю.
Если за окном тепло и ясно, то пора приступать к посевным работам.