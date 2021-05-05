Как защититься от клещей и что делать при укусе: доступная инфографика

Весна – время, когда украинцы массово выбираются на природу. Но следует помнить об одной опасности, которая может подстерегать любителей шашлыков и пикников на природе – клещи.

"Телеграф" с помощью инфографики решил рассказать, как одеваться на природу, чтобы клеща не принести домой, а если уже и принесли, то как убрать его с кожного покрова так, чтобы не навлечь еще больший вред здоровью.

В лес лучше надевать одежду светлых оттенков с длинным рукавом и полностью закрывающую ноги. Можно использовать специальные аэрозоли. Придя домой, стоит снять одежду и выстирать, провести самоосмотр.

Если на себе обнаружили клеща, то лучше обратиться к врачу. Ни в коем случае не используйте для извлечения клеща масло или кремы.

Ранее "Телеграф" рассказывал о самых распространенных мифах о клещах.