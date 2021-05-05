В Украине нашли 230 улиц, названных в честь крымнашистки Терешковой

В Украине до сих пор сотни улиц названы в честь советского космонавта Валентины Терешковой, поддержавшей анексию Крыма в 2014 году. Уже в феврале депутат Госдумы прибыла на полуостров с призывами к оккупации.

Информацию опубликовал ресурс lb.ua.

"2014 год. Оккупанты блокируют украинские военные части. 27 февраля совместно с другими депутатами прибывает в Крым депутат Думы России Валентина Терешкова для "общения с жителями". Также она голосовала 1.03.2014 года за разрешение ввода российских войск на территорию Украины", - уточнила политик.

Сейчас в Украине 230 улиц названы именем сторонника оккупации Крыма.

Стоит напомнить, до этого Терешкова выдвинула поправку о принятии обнуления сроков президентского правления Владимира Путина.

Напомним, председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль переименовал все улицы Валентины Терешковой в области. Это было сделано в исполнение закона о декоммунизации и денацификации страны, в условиях войны с Российской Федерацией.