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Какой праздник 6 мая: народные приметы и запреты

Какой праздник 6 мая: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

6 мая в церковном календаре значится как Юрьев день. Православная церковь почитает память Георгия Победоносца. А в народе эта дата получила название Егорьев день.

Святой Юрий (Егор, Георгий) - покровитель всех воинов и землевладельцев. Всю свою жизнь он посвятил христианской вере, за что и принял мученическую смерть. Он продал все свое имущество и раздал деньги нуждающимся. А после святой явился к правителю Диоклетиану обвинил его в жестокости и несправедливости, за что и был заключен в темницу, где его подвергли пыткам.

В народе считали, что в Юрьев день весна окончательно приходит на землю, и можно приступать к полевым работам. Так, в поле устанавливали стол, на котором стояла икона, после чего проводился молебен. 

Также, что люди верили, что в Юрьев день роса обладает особой силой, поэтому люди старались как можно раньше покататься на ней.

С особым уважением относились в этот день к любому живому существу, ведь святой Юрий – защитник и покровитель животных.

Незамужние девушки в этот праздник молились святому Георгию, чтобы тот послал им хороших женихов. 

Чего нельзя делать 6 мая:

  • Запрещается работать с тканью, вышивать или заниматься шитьем.

  • В этот день не рекомендуется стричься, расчёсываться и даже брать в руки гребень. 

  • Ссоры, недомолвки, ругань или нецензурная брань - строго настрого не разрешены. 

  • Не стоит работать на огороде или в доме, так хозяйству можно только навредить.

  • 6 мая строго-настрого запрещено обижать домашних животных и даже дрессировать. 

Народные приметы:

  • Если на Егория тепло, то лето не за горами.

  • Сильный дождь идёт – много травы вырастет.

  • Если на Егория луна находится в стадии роста, дует порывистый ветер и пасмурно, то такая погода продержится ещё достаточно долго .

  • Комары в стаи сбиваются – к потеплению.

  • Увидеть утром росу – к хорошему урожаю проса.

  • Иней на деревьях – к богатому сбору гречихи.

  • Дождь – к отличному урожаю злаковых культур, но вот гречка не уродится в этом году.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
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