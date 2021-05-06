Какой праздник 6 мая: народные приметы и запреты

6 мая в церковном календаре значится как Юрьев день. Православная церковь почитает память Георгия Победоносца. А в народе эта дата получила название Егорьев день.

Святой Юрий (Егор, Георгий) - покровитель всех воинов и землевладельцев. Всю свою жизнь он посвятил христианской вере, за что и принял мученическую смерть. Он продал все свое имущество и раздал деньги нуждающимся. А после святой явился к правителю Диоклетиану обвинил его в жестокости и несправедливости, за что и был заключен в темницу, где его подвергли пыткам.

В народе считали, что в Юрьев день весна окончательно приходит на землю, и можно приступать к полевым работам. Так, в поле устанавливали стол, на котором стояла икона, после чего проводился молебен.

Также, что люди верили, что в Юрьев день роса обладает особой силой, поэтому люди старались как можно раньше покататься на ней.

С особым уважением относились в этот день к любому живому существу, ведь святой Юрий – защитник и покровитель животных.

Незамужние девушки в этот праздник молились святому Георгию, чтобы тот послал им хороших женихов.

Чего нельзя делать 6 мая:

Запрещается работать с тканью, вышивать или заниматься шитьем.

В этот день не рекомендуется стричься, расчёсываться и даже брать в руки гребень.

Ссоры, недомолвки, ругань или нецензурная брань - строго настрого не разрешены.

Не стоит работать на огороде или в доме, так хозяйству можно только навредить.

6 мая строго-настрого запрещено обижать домашних животных и даже дрессировать.

Народные приметы: