Какой праздник 6 мая: народные приметы и запреты

6 мая в церковном календаре значится как Юрьев день. Православная церковь почитает память Георгия Победоносца. А в народе эта дата получила название Егорьев день.
Святой Юрий (Егор, Георгий) - покровитель всех воинов и землевладельцев. Всю свою жизнь он посвятил христианской вере, за что и принял мученическую смерть. Он продал все свое имущество и раздал деньги нуждающимся. А после святой явился к правителю Диоклетиану обвинил его в жестокости и несправедливости, за что и был заключен в темницу, где его подвергли пыткам.
В народе считали, что в Юрьев день весна окончательно приходит на землю, и можно приступать к полевым работам. Так, в поле устанавливали стол, на котором стояла икона, после чего проводился молебен.
Также, что люди верили, что в Юрьев день роса обладает особой силой, поэтому люди старались как можно раньше покататься на ней.
С особым уважением относились в этот день к любому живому существу, ведь святой Юрий – защитник и покровитель животных.
Незамужние девушки в этот праздник молились святому Георгию, чтобы тот послал им хороших женихов.
Чего нельзя делать 6 мая:
Запрещается работать с тканью, вышивать или заниматься шитьем.
В этот день не рекомендуется стричься, расчёсываться и даже брать в руки гребень.
Ссоры, недомолвки, ругань или нецензурная брань - строго настрого не разрешены.
Не стоит работать на огороде или в доме, так хозяйству можно только навредить.
6 мая строго-настрого запрещено обижать домашних животных и даже дрессировать.
Народные приметы:
Если на Егория тепло, то лето не за горами.
Сильный дождь идёт – много травы вырастет.
Если на Егория луна находится в стадии роста, дует порывистый ветер и пасмурно, то такая погода продержится ещё достаточно долго .
Комары в стаи сбиваются – к потеплению.
Увидеть утром росу – к хорошему урожаю проса.
Иней на деревьях – к богатому сбору гречихи.
Дождь – к отличному урожаю злаковых культур, но вот гречка не уродится в этом году.