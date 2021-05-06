Европу накрывает "холодрыга": синоптик спрогнозировала, когда она доберется до Украины

Потепление сменится похолоданием в Украине с начала выходных и распространится на запад и север, а также центр страны.

Об этом 6 мая в своем прогнозе сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, "холодрыга" 7 мая будет в таких странах как: Германия, Польша, Швейцария, Австрия и Италия.

7 мая в Германию и Альпы принесет снег.

В то же время в Украине буде относительно теплее и в течение дня столбик термометров покажет от +15 до +20 градусов.

Посвежее будет на крайнем западе - до +13 +15 градусов.

Прохладу в Украину принесет в субботу. Тогда похолодание ожидается на западе, севере и в центре.

Напомним, что ранее украинские синоптики удивили своим прогнозом на начало мая.