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Что подарить на День матери-2021: идеи презентов

Что подарить на День матери-2021: идеи презентов
Обновлено 09:57 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Каждый год во второе воскресенье мая отмечается позитивный праздник - День матери, который в 2021 году выпадает на 9 число. День матери символизирует безграничную любовь родителей и благодарность детей за подаренное им детство.

Чтобы подарок действительно поразил вашу маму и вызвал в ее душе бурю положительных эмоций, вложите в него определенную символичность или смысл. Подумайте, что вы цените в родном человеке больше всего: целеустремленность, мудрость, понимание.

"Телеграф" упростил задачу, подготовив несколько интересных вариантов. Вот несколько примеров того, что подарить в этот день:

  • Декоративная вещь для маминой зоны комфорта.

Небольшая подушка с милым принтом непременно украсит ее любимое кресло, где она часто отдыхает после работы. Интересная шкатулка, выполненная в форме гардеробной или комода, прекрасно дополнит ее туалетный столик. Такой подарок может преподнести даже сын, ведь нередко именно мама помогает юношам практическими советами.

  • Сладости.

Торт, набор пирожных, корзина с шоколадными плитками и фигурками объяснит, что благодаря ее мудрым советам, ваша жизнь стала такой же сладкой, как представленные лакомство. Кстати, поздравления с праздником можно написать на кондитерском изделии.

  • Ювелирное украшение.

Изделие из драгоценного металла эффектно подчеркнет ваше отношение к маме, ведь у нее золотые руки и сердце! Тем более, она не ожидает получить такой роскошный презент.

  • Портрет.

Картину лучше заказать у художника, но можно создать и самостоятельно в фоторедакторе, используя цифровую фотографию мамы и соответствующие инструменты. После нехитрых манипуляций изображение нужно перенести на бумагу. Произведение желательно заламинировать и вставить в красивую рамку. Важно, чтобы картина вызвала положительные эмоции, а не напоминала о заботах и проблемах.

  • Кухонные принадлежности.

Мама передала вам любовь к кулинарии и научила вкусно готовить и накрывать на стол? Не упустите возможность за это поблагодарить! Подберите красивую кружку с надписью, волшебный фартук с картинкой, баночки с пряностями. А вот тарелки и банальные электрочайники лучше не покупать.

Красивые поздравления с Днем матери - в материале "Телеграфа".

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Подарки, День матери, Праздники.
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