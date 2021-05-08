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Календарь важнейших церковных праздников на ближайшее время: даты, о которых нужно знать (инфографика)

Календарь важнейших церковных праздников на ближайшее время: даты, о которых нужно знать (инфографика)
06:27 Сегодня Телеграф

На календаре уже май, прошла Пасха, но на этом церковные праздники не заканчиваются. Впереди еще Вознесение и Троица. 

Поэтому, чтобы Вы не пропустили ни одну из этих важных дат, "Телеграф" составил календарь важных праздников, которые выпадают на май, июнь и июль 2021 года.

В первый вторник после Пасхальной недели припадает праздник - Радоница. В 2021 году это 11 мая. Это день радости о Воскрешении Христовом и день поминовения усопших. В этот день верующие навещают могилы своих умерших родственников и молятся за них в церкви. 

В 40-й день после Пасхи отмечается Вознесение Господне. В 2021 году этот праздник выпал на 10 июня.  Вознесение - это праздник, который посвящен восхождению Иисуса на небо и завершение его земного служения. 

Еще один из главных праздников для христиан - это День Святой Троицы, который в 2021 году выпадает на 20 июня. В этот день вспоминают  и прославляют сошествие на апостолов Святого Духа в виде огненных языков. 

 А с 28 июня в 2021 году начинается Петров Пост, конец которого всегда приходится на 11 июля. Его длительность зависит от даты празднования Пасхи.  Этот пост готовит христиан к дню памяти святых апостолов Петра и Павла. 

Ранее, "Телеграф" писал, что в мае украинцам утвердили 13 официальных выходных. Когда и сколько будут отдыхать украинцы - читайте в нашем материале.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Календарь, Праздники, Троица, Вознесение.
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