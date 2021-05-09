Какой праздник 9 мая: народные приметы и запреты

В воскресенье, 9 мая, почитается память праведной Глафиры Амасийской, девы.

Исповедующая христианскую веру Глафира жила в IV веке. Служила жене правителя Восточной Римской империи Ликиния - царице Констанции. Правитель воспылал к девушке греховной страстью и она вынуждена была бежать в Амасию. Умерла святая Глафира приблизительно в 322 году.

По народной традиции, в этот день сажали ранний картофель и горох, от чего и пошло название праздника. Считалось, чтобы урожай гороха был удачным, сеять его должны были женщины, а еще лучше, если в положении.

Также 9 мая встречали ласточек, - чтобы скорее наступило лето. Гнездо птицы служило оберегом для дома от пожара.

Народные приметы 9 мая

Свежий утренний ветер в течение дня Глафиры Горошницы усиливается, а к вечеру, напротив, ослабевает - примета к тому, что будет ясная и устойчивая погода.

Мороз в этот день обещает повторные заморозки через неделю. Если эта примета сбывается, то говорят, что осень теплой будет.

Если солнце садится в тучи, то всю неделю будут идти дожди.

Родившиеся 9 мая проживут долгую и плодотворную жизнь. Носить им следует малахит или топаз.

Что запрещено делать 9 мая

Нельзя тяжело работать, но разрешается, если только домашние работы приносят удовольствие.

На Глафиру нежелательно кушать картофель - в семье может возникнуть напряжение. Лучше заменить горохом.

Нельзя ловить ласточек, иначе можно попасть в трудную ситуацию.

9 мая не стригут ногти.

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