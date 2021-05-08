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Суббота, 08.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
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Итоги дня 8 мая: День памяти и примирения, в Украине выпал снег
Итоги дня 8 мая: День памяти и примирения, в Украине выпал снег
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Итоги дня 8 мая: День памяти и примирения, в Украине выпал снег

Итоги дня 8 мая: День памяти и примирения, в Украине выпал снег
Обновлено 21:02 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине

На утро субботы, 8 мая, в Украине зафиксировано 8710 новых случаев коронавируса. В частности, заболели 374 ребенка и 193 медработника.

День памяти и примирения

8 мая, в шестой раз, отмечается День памяти и примирения, который  был установлен в 2015 году с целью чествования памяти всех жертв Второй мировой войны 1939—1945 годов.

Президент Украины Владимир Зеленский по этому случаю обнародовал видеообращение

А Украинский институт национальной памяти представил новый видеоролик, созданный в рамках проекта "Война и миф".

В сеть слили запись возможного разговора Медведчука и Пушилина

В сети появилась запись разговора якобы нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука с главарем "ДНР" Денисом Пушилиным

Украину в мае начало засыпать снегом 

Снегом буквально замело село Сенечев, что в Долинском районе Ивано-Франковской области. А на горе Поп Иван выпало до 20 сантиметров снега.

Неймар продлил контракт с ПСЖ

Французский "Пари Сен-Жермен" официально объявил о новом контракте со звездой клуба Неймаром.

Президент УЕФА настаивает на дисквалификации "Реала", "Ювентуса" и "Барселоны"

7 мая УЕФА оштрафовал клубы Суперлиги на 15 млн евро, а теперь стало известно, что данное наказание касается лишь 9 команд, которые добровольно покинули турнир. А вот "Реал", "Барселону" и "Ювентус" ожидают очень серьезные санкции.

Ярмоленко отдал ассист в матче с "Арсеналом"

Украинский полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко оформил ассист в матче за резервную команду.

Настя Каменских трогательно поздравила Потапа с днем рождения

8 мая известный украинский исполнитель, репер, Заслуженный артист Украины Алексей Потапенко, более известный как Потап, отмечает свое 40-летие.

Супруга Лещенко будет развлекать москвичей

Анастасия Топольская, которая выступает под сценическим псевдонимом Sheis, или просто Dj Nastia, сейчас возможно находится в Москве - жена члена Набсовета "Укрзализныци" Сергея Лещенко планирует выступить 8 мая с концертом в столичном клубе "Мутабор". 

Блогер Рамина Эсхакзай сообщила о своей помолвке

Автор и ведущая YouTube-канала "Ходят слухи"  Рамина Эсхакзай наконец-то обрела свое счастье. Блогер сообщила, что ее возлюбленный сделал ей предложение, на которое она дала положительный ответ. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 141

Все по теме:

Снег, Коронавирус, День памяти и примирения, Итоги дня, Covid-19.
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