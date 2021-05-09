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Зачем "Москвичка" фабрики "Рот Фронт" на прилавках украинских магазинов - на восьмом году войны с РФ?

Зачем "Москвичка" фабрики "Рот Фронт" на прилавках украинских магазинов - на восьмом году войны с РФ?
Обновлено 07:44 Сегодня Телеграф

Можно ли одному и тому же государству одновременно и воевать, и поддерживать бизнес-отношения со страной-агрессором? Очевидно, для некоторых украинцев конфликта в этих двух действиях не существует. Иначе чем объяснить появление на прилавках украинской сети супермаркетов отнюдь не самого дефицитного продукта – конфет - от российских производителей? Целый ассортимент вкусняшек из-за "поребрика" увидела в мелитопольском магазине Александра Шелудяк и выложила снимки в соцсеть.

-Я зашла в супермаркет "Zеркальный" купить зефир, - рассказала "Телеграфу" девушка. – Беру зефир и вижу рядом: о,"Марс" – 23 гривны за 100 граммов. Опускаю глаза ниже на полки – какой ассортимент и там, на этом стенде, третья часть конфет от российской кондитерской фабрики "Рот Фронт". Получается, 320 гривен килограмм конфет. "Москвичка"- по 320? Что это такое у нас в Украине - 8 мая, на восьмом году войны с Российской Федерацией? Конечно, я сфотографировала только карамель с самым характерным названием.

На другом стенде Александра заприметила шоколадки, которые раньше не видела. Оказалось, они изготовлены на беларусской кондитерской фабрике "Коммунарка". Может быть и московские конфеты завезены в Украину кружным путем – через Беларусь?

Покупательница признается, что это был один из любимых ее магазинов из-за богатого ассортимента и хорошего качества продуктов. В комментариях знакомая ей уточнила: "Там с самого открытия очень много продукции из России, это все, мне кажется, знают...".

"Во-первых, у нас полно отличных отечественных конфет, во-вторых, продукция "Рот Фронта" в полтора раза дороже. Можно даже сравнить тот же американский "Марс" за 230 гривен и российские конфеты по 320. На самом деле, я впервые увидела у нас российские, именно конфеты! Видела пасту зубную, которую фасуют в России, еще что-то, но тут такой большой и яркий ассортимент. Я была шокирована и – да, мне стыдно за нашу торговлю" – огорченно говорит Александра.

Кстати, на запрос в интернете "Конфеты "Рот Фронт" в Украине" выдает массу предложений "от проверенных интернет-магазинов, большой ассортимент товаров, низкие цены...". Может быть, "Москвички" появляются здесь для того, чтобы подсластить украинским семьям боль от утрат их близких на фронте в развязанной Россией захватнической войне?

Фото Александры Шелудяк

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Ирина Левченко
Автор: Ирина Левченко
Просмотры: 226

Все по теме:

Украина, Россия, Сладости, Продукты, Магазины, Конфеты, Zеркальний.
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