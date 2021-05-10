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Погода продолжит испытывать Украину: синоптик дала прогноз на ближайшие дни

Погода продолжит испытывать Украину: синоптик дала прогноз на ближайшие дни
23:28 Пн, 10 Май 2021 Телеграф

11 мая в Украине потеплеет и все заморозки растворятся в теплой воздушной массе.

Об этом 10 мая в своем прогнозе сообщила синоптик Наталья Диденко.

Во вторник, в течение дня в большей части страны температура будет от +17 до +22 градусов.

Холоднее всего будет в Крыму и Днепре, от +12 до +16 градусов.

Циклон принесет дожди на востоке и юге страны.

В Киеве будет солнечно и без осадков. Воздух нагреется до +21 +23 градусов.

погода

В среду дожди накроют все области кроме западных.

Температуры от +14 до +17 ожидают на севере, в центре и на востоке.

На юге же и западе будет от +17 до +19 градусов в среднем. Теплее всего в Ужгороде от +22 до +24 градусов.

В Киеве выпадут небольшие осадки. Воздух остынет до +15 +17 градусов.

карта

В четверг дожди принесет на все территории страны, кроме Запорожья и Херсона с Симферополем.

Температуры +16 +19 градусов ожидаются на севере, в центре и западе. На юге и Закарпатье будет воздух будет теплый, от +18 до +21 градусов. Теплее всего в Луганске, Запорожье и Донецке, от +21 до +23 градусов.

В Киеве пройдет дождь с грозой. Температура воздуха ожидается от +17 до +19 градусов.

карта погоды

Осадки в пятницу сохранятся на тех же территория, что и в четверг.

Теплее всего будет на юге и востоке, от +23 до +27 градусов.

На севере и в центре будет прохладнее, воздух удержится на уровне +20 +22 градусов.

На западе будет от +16 до +20 градусов.

В Киеве дождь не прекратится. Днем воздух нагреется до +20 +22 градусов.

угмц карта

Напомним, что в Одессе 1 мая официально стартовал курортный сезон: теперь до конца сентября на городских пляжах будут дежурить спасатели.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Погода, Прогноз погоды.
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