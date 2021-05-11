Какой праздник 11 мая: народные приметы и запреты

Православная церковь 11 мая вспоминает память мучеников Дады, Максима и Квинтилиана. А в народном календаре день получил название Максимов день, Максим и Евсей, Максим-Березосок. По приметам на 11 мая судили о лете и об урожае.

Люди верили, что в этот день березовый сок наделен целебными свойствами, поэтому с 11 мая начинали его собирать. Березовый сок давали всем больным людям, молясь об их выздоровлении. Женщины умывались соком по утрам, чтобы избавиться от пигментных пятен, веснушек и угрей.

В этот день люди как можно больше времени стараются провести на солнце и свежем воздухе, так как считалось, что теплый ветер в этот день приносит здоровье.

Также православные в 2021 году 11 мая будут отмечать Радоницу (Родительский день) – день поминовения усопших родственников. Дата переходящая и зависит от Пасхи. В этот день принято посещать кладбище и наводить порядок на могилках после зимы.

Считалось, что если в Родительский день умыться дождевой водой, это принесет счастье.

Запреты:

Запрещено говорить или думать о почивших родственниках в негативном ключе.

Строго-настрого запрещено выпивать или есть на кладбище.

Нельзя стричь волосы и ногти младенцу.

Также не желательно в этот день прокалывать уши.

Помолвку также лучше отложить.

Народные приметы: