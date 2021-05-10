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В Украине может появиться собственный космодром: глава космического агентства сделал громкое заявление

В Украине может появиться собственный космодром: глава космического агентства сделал громкое заявление
Обновлено 19:32 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В следующие 5 лет в Украине может появиться собственный космодром. 

Об этом в интервью "Первому деловому" рассказал Государственного космического агентства Украины (ГКАУ) Владимир Тафтай. 

По его словам, среди основных проектов на ближайшую пятилетку является запуск на орбиту семи спутников. Они будут выполнять задачи по наблюдению в целях обороны, соблюдения экономической безопасности, уведомлений о стихийных бедствиях, эффективного использования ресурсов и прогнозирования урожаев в сельском хозяйстве. 

Среди них будет и спутник "Сич-2-30", который намерены запустить ракетой SpaceX до конца 2021 года. 

Он и другие будут интегрирован в европейскую систему обмена спутниковыми данными. 

Помимо того, ГКАУ намерено за эти пять лет влиться в ряды Европейского космического агентства (ESA). 

Также амбициозным проектом является постройка собственного космодрома, но пока нет точной информации, где именно он будет построен.

Напомним, ранее "Телеграф" описал о том, чем сегодня живет украинская космическая промышленность, больше об этом можно прочитать в материале: Ядерный реактор на Луне и космодром возле Крыма: как Украина совершает космический камбэк.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Украина, Космос, ГКАУ, Владимир Тафтай.
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