Какой праздник 12 мая: народные приметы и запреты

Православная церковь 12 мая почитает память девяти святых мучеников Кизических. В народном календаре дата получила название девять мучеников, или девять целителей, а по приметам на день судили об урожае и о лете.

Святые мученики Кизические – группа христианских святых, которые в III веке проповедовали в малазийском городе Кизик и приняли там мученическую смерть за свою веру. Святые стремились обратить в христианство жителей города. За это их схватили и отвели на суд к правителю города, долго истязали, а потом усекли мечом.

12 мая – день целителей и исцелителей. Святые считаются избавителями от оспы и толкователями сновидений.

В этот день крестьяне продолжали заниматься садово-огородными работами.

Сны с 11 на 12 мая пророческие. А чтобы узнать, исполнится сон или нет, стоит понаблюдать за погодой, как только проснетесь. Если будет пасмурно и дождливо, сновидение может сбыться в эти же сутки.

Что нельзя делать 12 мая:

Запрещено просеивать муку.

Не стоит в этот день вытирать пыль с высоких шкафов.

Никому не рассказывайте о задуманном.

Нельзя в этот день завидовать.

Купаться в водоемах с головой 12 мая не рекомендуется.

Народные приметы: