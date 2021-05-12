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Какой праздник 12 мая: народные приметы и запреты

Какой праздник 12 мая: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Православная церковь 12 мая почитает память девяти святых мучеников Кизических. В народном календаре дата получила название девять мучеников, или девять целителей, а по приметам на день судили об урожае и о лете.

Святые мученики Кизические – группа христианских святых, которые в III веке проповедовали в малазийском городе Кизик и приняли там мученическую смерть за свою веру. Святые стремились обратить в христианство жителей города. За это их схватили и отвели на суд к правителю города, долго истязали, а потом усекли мечом. 

12 мая – день целителей и исцелителей. Святые считаются избавителями от оспы и толкователями сновидений. 

В этот день крестьяне продолжали заниматься садово-огородными работами.

Сны с 11 на 12 мая пророческие. А чтобы узнать, исполнится сон или нет, стоит понаблюдать за погодой, как только проснетесь. Если будет пасмурно и дождливо, сновидение может сбыться в эти же сутки. 

Что нельзя делать 12 мая:

  • Запрещено просеивать муку.

  • Не стоит в этот день вытирать пыль с высоких шкафов.

  • Никому не рассказывайте о задуманном.

  • Нельзя в этот день завидовать.

  • Купаться в водоемах с головой 12 мая не рекомендуется.

Народные приметы:

  • Теплая и звездная ночь – к хорошему урожаю.

  • Ясный солнечный восход – на ведерное лето.

  • Если 12 мая много оводов, то будет богатый урожай огурцов.

  • Золотистая и безветренная вечерняя заря предвещает хорошую погоду.

  • Журавль гнездо в низине вьет – пришло время сеять хлеб на влажных местах.

  • Муравьи перебираются в сухое место – скоро пойдет дождь.

  • Много майских жуков – к засушливому лету.

  • Молния перед дождем – к затяжному ненастью.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
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