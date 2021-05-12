Какой праздник 12 мая: народные приметы и запреты

Православная церковь 12 мая почитает память девяти святых мучеников Кизических. В народном календаре дата получила название девять мучеников, или девять целителей, а по приметам на день судили об урожае и о лете.
Святые мученики Кизические – группа христианских святых, которые в III веке проповедовали в малазийском городе Кизик и приняли там мученическую смерть за свою веру. Святые стремились обратить в христианство жителей города. За это их схватили и отвели на суд к правителю города, долго истязали, а потом усекли мечом.
12 мая – день целителей и исцелителей. Святые считаются избавителями от оспы и толкователями сновидений.
В этот день крестьяне продолжали заниматься садово-огородными работами.
Сны с 11 на 12 мая пророческие. А чтобы узнать, исполнится сон или нет, стоит понаблюдать за погодой, как только проснетесь. Если будет пасмурно и дождливо, сновидение может сбыться в эти же сутки.
Что нельзя делать 12 мая:
Запрещено просеивать муку.
Не стоит в этот день вытирать пыль с высоких шкафов.
Никому не рассказывайте о задуманном.
Нельзя в этот день завидовать.
Купаться в водоемах с головой 12 мая не рекомендуется.
Народные приметы:
Теплая и звездная ночь – к хорошему урожаю.
Ясный солнечный восход – на ведерное лето.
Если 12 мая много оводов, то будет богатый урожай огурцов.
Золотистая и безветренная вечерняя заря предвещает хорошую погоду.
Журавль гнездо в низине вьет – пришло время сеять хлеб на влажных местах.
Муравьи перебираются в сухое место – скоро пойдет дождь.
Много майских жуков – к засушливому лету.
Молния перед дождем – к затяжному ненастью.