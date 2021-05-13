Какой праздник 13 мая: народные приметы и запреты

Православная церковь 13 мая вспоминает апостола Иакова Зеведеева, брата апостола Иоанна Богослова. В народном календаре дата получила название Яков теплый, Яков звездночный.
Апостол Иаков Зеведеев – один из двенадцати апостолов, ближайший ученик Иисуса Христа. Иаков – единственный апостол, про чью смерть можно прочитать в Новом Завете. Святой был свидетелем воскрешения Христом дочери Иаира, преображения Господня на горе Фавор, и находился с Иисусом в Гефсиманском саду.
Считается, что святой был покровителем овец. В этот день было не принято обижать или оставлять голодными животных.
Также, с этой даты прекращались смотрины и сватовство, так, как по старому стилю этот день припадал на 30 апреля. А май месяц был неблагополучным для свадеб и застолий.
Ещё в этот день предпочитали не выезжать в дальнюю дорогу.
Запреты 13 мая:
Девушкам и женщинам не рекомендуется в этот день заплетать косы и делать другие плетёные причёски.
Нельзя надевать вещи красного цвета и его оттенков.
Нельзя делать предложение руки и сердца.
Народные приметы:
Теплый вечер и тихая звездная ночь – к сухому ветреному лету и хорошему урожаю.
Если солнце зайдет на чистом безоблачном небе, то лето будет ведерное, солнце выглянет сквозь облака – лето будет дождливое.
Если вечером на небе появятся звезды и с юга подует теплый ветер, то будет лето теплое и грозное, плодородие изобильное.
Дождь на Якова предвещает обилие свадеб осенью.