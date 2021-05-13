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Четверг, 13.05.2021
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Какой праздник 13 мая: народные приметы и запреты

Какой праздник 13 мая: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Православная церковь 13 мая вспоминает апостола Иакова Зеведеева, брата апостола Иоанна Богослова. В народном календаре дата получила название Яков теплый, Яков звездночный. 

Апостол Иаков Зеведеев – один из двенадцати апостолов, ближайший ученик Иисуса Христа. Иаков – единственный апостол, про чью смерть можно прочитать в Новом Завете. Святой был свидетелем воскрешения Христом дочери Иаира, преображения Господня на горе Фавор, и находился с Иисусом в Гефсиманском саду. 

Считается, что святой был покровителем овец. В этот день было не принято обижать или оставлять голодными животных. 

Также, с этой даты прекращались смотрины и сватовство, так, как по старому стилю этот день припадал на 30 апреля. А май месяц был неблагополучным для свадеб и застолий. 

Ещё в этот день предпочитали не выезжать в дальнюю дорогу.

Запреты 13 мая:

  • Девушкам и женщинам не рекомендуется в этот день заплетать косы и делать другие плетёные причёски.

  • Нельзя надевать вещи красного цвета и его оттенков.

  • Нельзя делать предложение руки и сердца.

Народные приметы:

  • Теплый вечер и тихая звездная ночь – к сухому ветреному лету и хорошему урожаю.

  • Если солнце зайдет на чистом безоблачном небе, то лето будет ведерное, солнце выглянет сквозь облака – лето будет дождливое.

  • Если вечером на небе появятся звезды и с юга подует теплый ветер, то будет лето теплое и грозное, плодородие изобильное.

  • Дождь на Якова предвещает обилие свадеб осенью.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
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