Какой праздник 13 мая: народные приметы и запреты

Православная церковь 13 мая вспоминает апостола Иакова Зеведеева, брата апостола Иоанна Богослова. В народном календаре дата получила название Яков теплый, Яков звездночный.

Апостол Иаков Зеведеев – один из двенадцати апостолов, ближайший ученик Иисуса Христа. Иаков – единственный апостол, про чью смерть можно прочитать в Новом Завете. Святой был свидетелем воскрешения Христом дочери Иаира, преображения Господня на горе Фавор, и находился с Иисусом в Гефсиманском саду.

Считается, что святой был покровителем овец. В этот день было не принято обижать или оставлять голодными животных.

Также, с этой даты прекращались смотрины и сватовство, так, как по старому стилю этот день припадал на 30 апреля. А май месяц был неблагополучным для свадеб и застолий.

Ещё в этот день предпочитали не выезжать в дальнюю дорогу.

Запреты 13 мая:

Девушкам и женщинам не рекомендуется в этот день заплетать косы и делать другие плетёные причёски.

Нельзя надевать вещи красного цвета и его оттенков.

Нельзя делать предложение руки и сердца.

Народные приметы: