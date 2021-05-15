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Какой праздник 15 мая: народные приметы и запреты

Какой праздник 15 мая: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

По православному церковному календарю, день 15 мая посвящен перенесению святых мощей братьев-великомучеников князей Бориса и Глеба. Другое названия праздника - Соловьиный праздник.

Борис и Глеб (в крещении - Роман и Давид) были сыновьями киевского князя Владимира Святославовича. Братья были убиты в междоусобной борьбе, которая началась в 1015 году, своим старшим братом Святополком Окаянным. Борис и Глеб стали первыми русскими святыми. День памяти Бориса и Глеба считается первым православным праздником, учрежденный на Руси. Его история началась в 1115 году.

Соловьиным праздником прозвали этот день, потому что 15 мая, обычно, начинали петь соловьи. Пение этих птиц предвещало окончание весны и наступление лета. Существовало много примет, которые были связаны с соловьями.

Народные приметы 15 мая

  • Если соловей весь день громко поет, то это означает, что он провожает весну, и пора встречать лето.

  • Соловей всегда перестает петь перед непогодой.

  • Если услышать пение соловья раньше кукушки, то лето пройдет удачно.

  • Птица поет на голые деревья - примета к тому, что будет неурожай в саду.

  • Родившиеся 15 мая любят пение. Носить им следует серпентин или янтарь.

Что запрещено делать 15 мая

  • Нежелательно держать кошелек пустым. Чтобы привлечь финансы, нужно, чтобы что-то "звенело".

  • Нельзя перебирать накопления - будут незапланированные траты.

Ранее "Телеграф" опубликовал календарь важнейших церковных праздников на ближайшие месяцы.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
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