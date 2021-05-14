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Пятница, 14.05.2021
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Греция открыла границы для туристов, но украинцам не нужно спешить с покупкой туров

Греция открыла границы для туристов, но украинцам не нужно спешить с покупкой туров
Обновлено 15:10 Сегодня Телеграф

Несмотря на обещание властей Греции открыть границы для туристов  из Украины с 14 мая, этого не произошло.

Об этом сообщается на официальном сайте Посольства Украины в Греции.

"По состоянию на 14 мая решение греческого правительства по въезду граждан Украины в Грецию с туристической целью НЕ ПРИНЯТО!" – сообщается на сайте ведомства.

При этом в посольстве уточнили, что изменения режима въезда граждан Украины в Грецию будут безотлагательно размещены на сайте и странице в Facebook Посольства Украины в Греции.

Как сообщал "Телеграф", из-за пандемии коронавируса в Польшу, как и в другие страны Евросоюза, не пускают украинских туристов, кроме студентов и заробитчан. В Польше надеются, что в Украине запустят систему паспортов вакцинации и условия въезда будут упрощены.

Кроме того, Испания может открыть свои границы для украинских туристов с 20 мая.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Греция, Украинские туристы, Коронавирус, СОVID-19.
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