Не только ЧВК, но и теракт: Семенченко вручили новое подозрение

СБУ сообщила о подозрении Семену Семенченко, которого ранее отправили под стражу на два месяца без права на внесение залога из-за обвинений в создании собственной ЧВК, в совершении гранатометного обстрела телеканала "112 Украина" в июле 2019 года.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Так, в ходе расследования выяснилось, что обстрел здания телеканала организовал Семен Семенченко. Все это происходило во время избирательной кампании в Верховную Раду.

В июне 2019 года Семенченко, вместе с сообщником, провел разведку местности вблизи здания телеканала. Также Семен Семенченко организовал передачу денег для приобретения транспорта и других средств, необходимых для совершения преступления.

"По первоначальному замыслу организатора, исполнители теракта должны были приобрести автомобиль, заложить в него большой объем взрывчатки. Затем припарковать авто у здания телеканала и в определенное время взорвать", - сообщают в СБУ.

Для того чтобы скрыть террористический акт, Семенченко и его подельники решили обстрелять здание телеканала с противотанкового гранатомета.

Как сообщал "Телеграф", ранее апелляционный суд Киева оставил без изменений решение суда про пребывание экс-командира добробата "Донбасс" и экс-нардепа Семена Семенченко в СИЗО на два ближайших месяца без права на внесение залога, тем самым отказав его защите в удовлетворении ходатайства.