"И битками пенсию тоже давать будете?" В сети смеются над "ноу-хау" от "Укрпошты"

"Укрпошта" занялась покупкой банка.

Об этом сообщил в Facebook генеральный директор "Укрпошты" Игорь Смелянский.

"Укрпошта" начинает процесс приобретения банка", - объявил он.

По его словам, на данный момент "Укрпошта" объявляет тендер на оценщика, "который сможет помочь в этом серьезном деле".

"Ну чтобы потом не сказали, что заплатили дорого за что то не то. Выполняем обещания и верим в свою мечту! Макеты карточек – от счет до Илона Маска, уже готовы", - добавил гендиректор.

"И битками пенсию тоже давать будете?", - пишут в сети.

Также в комментариях под постом стали предлагать названия для банковских карт.

"Для онучка айтішніка", "Матрас", "Скриня", - предлагают пользователи.

Как сообщал "Телеграф", ранее "Укрпошта" влипла в серьезный скандал из-за гибели миллионов пчел.