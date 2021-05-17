"И битками пенсию тоже давать будете?" В сети смеются над "ноу-хау" от "Укрпошты"

"Укрпошта" занялась покупкой банка.
Об этом сообщил в Facebook генеральный директор "Укрпошты" Игорь Смелянский.
"Укрпошта" начинает процесс приобретения банка", - объявил он.
По его словам, на данный момент "Укрпошта" объявляет тендер на оценщика, "который сможет помочь в этом серьезном деле".
"Ну чтобы потом не сказали, что заплатили дорого за что то не то. Выполняем обещания и верим в свою мечту! Макеты карточек – от счет до Илона Маска, уже готовы", - добавил гендиректор.
"И битками пенсию тоже давать будете?", - пишут в сети.
Также в комментариях под постом стали предлагать названия для банковских карт.
"Для онучка айтішніка", "Матрас", "Скриня", - предлагают пользователи.
Как сообщал "Телеграф", ранее "Укрпошта" влипла в серьезный скандал из-за гибели миллионов пчел.