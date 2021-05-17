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"И битками пенсию тоже давать будете?" В сети смеются над "ноу-хау" от "Укрпошты"

"И битками пенсию тоже давать будете?" В сети смеются над "ноу-хау" от "Укрпошты"
10:23 Сегодня Телеграф

"Укрпошта" занялась покупкой банка.

Об этом сообщил в Facebook генеральный директор "Укрпошты" Игорь Смелянский.

"Укрпошта"  начинает процесс приобретения банка", - объявил он.

По его словам, на данный момент "Укрпошта" объявляет тендер на оценщика, "который сможет помочь в этом серьезном деле".

"Ну чтобы потом не сказали, что заплатили дорого за что то не то. Выполняем обещания и верим в свою мечту! Макеты карточек – от счет до Илона Маска, уже готовы", - добавил гендиректор.

"И битками пенсию тоже давать будете?",  - пишут в сети.

Также в комментариях под постом стали предлагать названия для банковских карт.

"Для онучка айтішніка", "Матрас", "Скриня", - предлагают пользователи.

Как сообщал "Телеграф", ранее "Укрпошта" влипла в серьезный скандал из-за гибели миллионов пчел.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 378

Все по теме:

Банки, Укрпота, Укрпошта банк.
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