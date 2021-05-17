Зеленский назвал точную дату, когда Украина станет "государством без бумажек"

Государственные органы Украины с 24 августа этого года переведут работу в цифровой режим, полностью отказавшись от использования бумажных документов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на "Diia Summit 2.0" в понедельник, 17 мая.

"24 августа 2021 года Украина войдет в режим "paper less", как мы и обещали. Никаких бумаг для государственных органов. Никто не сможет требовать от гражданина Украины бумажки или справки для предоставления государственных услуг", - сказал он.

Зеленский добавил, что власти сделают все, чтобы такой переход осуществился.

"Мы сделаем все, чтобы государство без бумажек существовало действительно, а не на бумаге", - сказал он.