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Актер Петр Мамонов в фильме "Паломница" рассказал, как нашел смысл жизни

Актер Петр Мамонов в фильме "Паломница" рассказал, как нашел смысл жизни
Обновлено 11:59 Сегодня Телеграф

Оксана Марченко выпустила новую серию авторского проекта "Паломница". В фильме известный актер и бывший рок-музыкант Петр Мамонов рассказал телеведущей, как смог найти смысл жизни.

Паломница рассказала, что на службе в Почаевской лавре она вспомнила свою недавнюю беседу с Петром Мамоновым – одним из самых ярких и противоречивых артистов нашего времени, который всегда был в поиске свободы.

"И, наконец, нашел ее в Боге. С тех пор музыкант практически полностью удалился от мира. Мамонов редко снимается в кино. Каждая его роль – событие. Впервые глубину таланта Петра Николаевича я открыла для себя после того, как посмотрела фильм "Остров". Роль старца Анатолия артист не сыграл – он ее прожил", – рассказывает Оксана Марченко.

 

"Почему этот фильм так отозвался? Что мы, такие уж актеры великие? Нет. Обычная работа. Мы старались очень. Старались и просили. Там явлена суть нашей веры, это служение. Господь всем… Полотенцем обвязался и взял, потом говорит: "Если я, Господь и учитель, омываю вам ноги, так и вы поступайте со всеми". Я в фильме ложился в гроб. Выскакивал из него три раза. Говорит: "Страшно?" Да не страшно, ответственно. Четыре стеночки, а сверху – крышка. И ничего нет. Вот я лег. Когда меня обрамили эти шторки, я думаю: "Да, братан, ты думаешь, ты верующий? Ты думаешь, у тебя все хорошо? Далеко еще, ох, как далеко". И вот это чувство, что далеко, оно правильное", – делится Петр Мамонов.

Актер, оглядываясь на прожитые годы, считает, что настоящего утешения в жизни, кроме как в Боге, нет нигде.

"Я пытался искать, искать, искать. Сначала была молодость там бешеная. И вот в 45 лет я уткнулся в угол, я не понимал, зачем я живу. А потом на меня обрушилась притча о блудном сыне. И прямо я думаю: вот это я. Все пропил, прогулял с проститутками, все-все растратил. Поэтому, играя в этом фильме "Остров", я знаю, о чем базар, как сейчас выражаются, в чем дело. Я вот так же валялся, так же просил. И Господь, когда увидел, что я честный, что я до конца, Он сразу дал. И понятно, зачем жить, если есть вечность, если есть встреча с удивительным нашим Богом, который будет, как солнце, зальет все. Я попробовал все, ребята. Я нигде не нашел, кроме как у Бога. Я хочу так. И будет это всегда со мной. Всегда", – подытожил актер.

Напомним, Оксана Марченко выпустила новую, уже 10-ю, серию "Паломницы", в которой раскрыла проблемы судеб одержимых людей и рассказала, как таким людям помогают в Свято-Успенской Почаевской лавре.

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Василий Неплохой
Автор: Василий Неплохой
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Оксана Марченко, Петр Мамонов, Паломница.
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