Какой праздник 18 мая: народные приметы и запреты

Православная церковь 18 мая почитает мученицу Ирину. В народном календаре дата получила название Ирина (Арина) Рассадница, Ирина Лопатница. По приметам дня определяли, когда следует начинать посев.

Святая великомученица Ирина жила во второй половине I века в Македонии. Еще в юности уверовала во Христа и отказалась от замужества, чтобы посвятить свою жизнь Богу. Так как она родилась в семье язычника, то первое страдание за свою веру она приняла от отца, который ее жестоко наказал. Однако и он потом принял христианство.

Ирина проповедовала Евангелие в городах Македонии и Фракии, за что была подвергнута пыткам, однако они не причиняли ей вреда: змеи не трогали мученицу, пилы не причиняли вреда ее телу, лошади не касались святой.

На Ирину (Арину) Капустницу продолжали высаживать рассаду на грядки. Считалось, что это нельзя делать мужчинам. Высаживая капустную рассаду, крестьяне одевались в лохмотья, напоминающие листья капусты.

Проводили в этот день и другие сельскохозяйственные работы — например, выжигали покосы, чтобы избавиться от старой, высохшей травы.

Что нельзя делать 18 мая:

Если девушка хочет выйти замуж, то ей не стоит ходить в гости к вдове, даже к близкой родственнице.

Если же на ночь оставить немытую посуду, то тёмные силы поселятся в доме и будут насылать на всех домочадцев болезни и другие беды.

18 мая нельзя сплетничать или просто болтать не по делу.

В процессе посадки рассады нельзя было разговаривать.

После захода солнца не стоит выходить на улицу.

Народные приметы: