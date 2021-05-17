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Перестала выходить на связь 2 мая: в Турции две недели ищут альпинистку из Украины (фото)

Перестала выходить на связь 2 мая: в Турции две недели ищут альпинистку из Украины (фото)
18:09 Сегодня Телеграф

В Турции ищут туристку из Украины Яну Кривошею, которая совершила восхождение на гору Гейик Сивриси (Geyik Sivrisi) в Анталии и, по всей видимости, после этого пропала без вести.

Об этом рассказал родной брат пропавшей, Вячеслав Кривошея на своей странице в Facebook.

Он рассказал, что 1 мая она вылетела самолетом "Одесса - Стамбул - Анталия". Последний раз она выходила с матерью на связь 2 мая. Обратно она должна была вернуться 10 мая, но этого не случилось.

На данный момент на понедельник, 17 мая, украинку найти не удалось.  Известно, что 2 мая в Google она смотрела прогноз погоды перед восхождением на вершину, в 11:00 написала, что уж там. При этом последний сигнал ее телефона был в Манавгате, в 80 км от места исчезновения.

О пропаже девушки родственники сообщили в украинское посольство. Брат туристки поехал в Турцию 12 мая.

"Она любит альпинизм, треккинг: море, горы, все дела. Поехала одна – и от людей отдохнуть тоже. Поехала….и пропала. На 10 мая у неё был обратный рейс, но она не вернулась. С 10 мая я, пока безуспешно, пытаюсь найти сестру. С 12-го я нахожусь в горах возле Анталии", - рассказал он.

На данный момент поисками Яны занимаются спасатели и альпинисты, среди которых в том числе, украинцы, и брат пропавшей. По его словам, на горе нашли палатку сестры, в которой остались ее вещи, но нет двух рюкзаков.

"Полиция, спасатели и волонтеры уже достаточно тщательно прочесали все ее возможные маршруты, и пока остаются такие версии: заблудилась и упала в неизвестном пока месте, поехала в другое место лазить (маловероятно), похищение..." - написал Вячеслав Кривошея.

По его данным, турецкие правоохранители не отследили контакты сестры от аэропорта Анталии, чтобы понять, с кем она пересекалась. При этом версию о том, что девушку могли похитить, полицейские даже не разрабатывают.

"До сих пор полиция не отследила подозреваемых, не установила, кто именно был рядом с ней. Возможно, именно этот человек пытался включить мобильный телефон и взломать Google-аккаунт сестры в 90 км от места последней стоянки", - написал Кривошея.

У Яны в Одессе остался сын.

Как сообщал "Телеграф", в Закарпатской области обнаружили пропавшего в феврале 40-летнего туриста из Киева. Его тело было найдено спустя 10 недель в ущелье у ручья у подножия горы Жид-Магура. 

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Турция, Фото, Анталия, Украинки, пропажи, альпинистки.
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