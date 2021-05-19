Какой праздник 19 мая: народные приметы и запреты

19 мая церковь отмечает день Иова Многострадального. В народном календаре дата получила названия Иов-огуречник, Иов-горошник, россеник, белые горохи.
Иов Многострадальный жил в Северной Аравии и был человеком благочестивым. Всю жизнь его преследовали неудачи: все его дети погибли, дом сгорел, он лишился богатства и был поражен проказой. Его супруга предлагала ему проклясть за это Господа, но Иов остался верен Спасителю.
За свою верность и долготерпение Иов был награжден Господом. К нему вернулось здоровье и богатство. А также у Иова родились дети, а сам он прожил еще 140 лет.
Считается, что роса в этот день просто чудотворная. Женщины с самого утра выходили на улицу, собирали росу, и умывались ею. Они верили, что это возвращает молодость и красоту.
Также, на Иову сеяли горох, и сажали огурцы. Сеяли горох обязательно на закате солнца, чтобы этого не видели воробьи.
Что категорически нельзя делать в этот праздник:
нельзя ссориться супругам,
нельзя браниться и ругаться,
если женщина находится в положении, в этот день ей не стоит трогать чужих детей,
нельзя лениться и работать спустя рукава,
нельзя отказывать в помощи и милостыни.
Народные приметы:
Если в этот день погода ясная, то урожай огурцов будет отменный.
Большая роса – к урожаю огурцов.
Много росы утром – к хорошей погоде, нет росы – будет дождь.
Если после рассвета поднялся туман, то погода будет малооблачная и без осадков.
Во время тихого дождя пузыри на воде появились – значит, дождь затянется.
Птицы весело щебечут – в ближайшие дни будет хорошая погода.