Какой праздник 19 мая: народные приметы и запреты

19 мая церковь отмечает день Иова Многострадального. В народном календаре дата получила названия Иов-огуречник, Иов-горошник, россеник, белые горохи.

Иов Многострадальный жил в Северной Аравии и был человеком благочестивым. Всю жизнь его преследовали неудачи: все его дети погибли, дом сгорел, он лишился богатства и был поражен проказой. Его супруга предлагала ему проклясть за это Господа, но Иов остался верен Спасителю.

За свою верность и долготерпение Иов был награжден Господом. К нему вернулось здоровье и богатство. А также у Иова родились дети, а сам он прожил еще 140 лет.

Считается, что роса в этот день просто чудотворная. Женщины с самого утра выходили на улицу, собирали росу, и умывались ею. Они верили, что это возвращает молодость и красоту.

Также, на Иову сеяли горох, и сажали огурцы. Сеяли горох обязательно на закате солнца, чтобы этого не видели воробьи.

Что категорически нельзя делать в этот праздник:

нельзя ссориться супругам,

нельзя браниться и ругаться,

если женщина находится в положении, в этот день ей не стоит трогать чужих детей,

нельзя лениться и работать спустя рукава,

нельзя отказывать в помощи и милостыни.

Народные приметы: