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Какой праздник 19 мая: народные приметы и запреты

Какой праздник 19 мая: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

19 мая церковь отмечает день Иова Многострадального. В народном календаре дата получила названия Иов-огуречник, Иов-горошник, россеник, белые горохи.

Иов Многострадальный жил в Северной Аравии и был человеком благочестивым. Всю жизнь его преследовали неудачи: все его дети погибли, дом сгорел, он лишился богатства и был поражен проказой. Его супруга предлагала ему проклясть за это Господа, но Иов остался верен Спасителю.

За свою верность и долготерпение Иов был награжден Господом.  К нему вернулось здоровье и богатство. А также у Иова родились дети, а сам он прожил еще 140 лет.

Считается, что роса в этот день просто чудотворная. Женщины с самого утра выходили на улицу, собирали росу, и умывались ею. Они верили, что это возвращает молодость и красоту. 

Также, на Иову сеяли горох, и сажали огурцы. Сеяли горох обязательно на закате солнца, чтобы этого не видели воробьи. 

Что категорически нельзя делать в этот праздник:

  • нельзя ссориться супругам,

  • нельзя браниться и ругаться,

  • если женщина находится в положении, в этот день ей не стоит трогать чужих детей,

  • нельзя лениться и работать спустя рукава,

  • нельзя отказывать в помощи и милостыни.

Народные приметы:

  • Если в этот день погода ясная, то урожай огурцов будет отменный.

  • Большая роса – к урожаю огурцов.

  • Много росы утром – к хорошей погоде, нет росы – будет дождь.

  • Если после рассвета поднялся туман, то погода будет малооблачная и без осадков.

  • Во время тихого дождя пузыри на воде появились – значит, дождь затянется.

  • Птицы весело щебечут – в ближайшие дни будет хорошая погода.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
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