Скачать
Среда, 19.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Михаил Подоляк: "Слуга народа" должна была выдавить ультра-сторонников Порошенко и Медведчука в маргинальную нишу"
Михаил Подоляк: "Слуга народа" должна была выдавить ультра-сторонников Порошенко и Медведчука в маргинальную нишу"
Высокий градус в Исландии: почему встреча Лаврова и Блинкена не сулит ничего хорошего Украине
Высокий градус в Исландии: почему встреча Лаврова и Блинкена не сулит ничего хорошего Украине
Кандидат на пост Степанова Ляшко дал громкое обещание
Кандидат на пост Степанова Ляшко дал громкое обещание
Советник Ермака резко высказался в адрес Порошенко: "У него до сих пор второй тур выборов"
Советник Ермака резко высказался в адрес Порошенко: "У него до сих пор второй тур выборов"

На Тернопольщине школьник выдал себя за сбежавшего заключенного (фото)

На Тернопольщине школьник выдал себя за сбежавшего заключенного (фото)
17:18 Сегодня Телеграф

Во вторник, 18-го мая, на Тернопольщине по номеру "102" позвонил неизвестный, назвал свою фамилию, и сообщил, что он сбежал из тюрьмы и заложил взрывчатку в Синявской общеобразовательной школы Збаражского района.

Правоохранители оперативно проверили информацию по фамилии – выяснилось, что в селе Синява действительно был такой человек, однако в настоящее время он отбывает наказание в местах лишения свободы.

Полицейские и спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям эвакуировали из здания учащихся и педколлектив, а оперативники тем временем установили виновника переполоха – «минером» оказался восьмиклассник этой же школы.

- На самом деле, этот мальчик не хулиган и не отличник, просто бойкий паренек, который хотел таким способом проверить, как быстро в таких случаях сработают оперативные службы, - пояснил "Телеграфу" руководитель пресс-службы тернопольской полиции Сергей Крета. – Нам он объяснил, что часто видел по телевизору, как мчатся с мигалками автомобили скорой помощи, полиция и пожарные, и хотел узнать - а в их село тоже также быстро приедут? Все приехали быстро – от Збаража до села меньше 40 км. Контрольной работы, кстати, в тот день не намечалось.

По словам Сергея Креты, скорее всего, к ответственности привлекут родителей несовершеннолетнего за ненадлежащее воспитание сына. Это влечет наложение штрафа в размере от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан. Но еще есть и необходимость возмещения ущерба при выезде экстренных служб. Тут уже, если взять скорую, спасателей и полицию, затраченное время и бензин, набегает до 40-50 тысяч гривен.

- Именно благодаря серьезным наказаниям в последнее время снизилось количество детских шалостей со звонками о "минировании" зданий. Раньше это было их популярным развлечением, - говорит полицейский. – Еще о ложных минированиях сообщают выпившие граждане, проигравшие спор или еще по каким-то поводам. С начала 2021 года в области было уже шесть псевдо-минирований, из них только это – от несовершеннолетнего.

Сведения о данном событии занесли в журнал единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, ранее в Одессе и области "заминировали" 373 детских сада.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Ирина Левченко
Автор: Ирина Левченко
Просмотры: 263

Все по теме:

Тернопольская область, Школьники, Школы, Минирования, Синява.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Испанский стыд!" Выступление Манижи от России на "Евровидении" поразило сеть (видео)
02 "Украина умеет делать музыку": группа Go_A произвела фурор в первом полуфинале Евровидения-2021
03 Российский танкер "заблудился в тумане" и врезался в нефтяную платформу (фото)
04 Ураган разрушил сотни домов на Херсонщине (фото и видео)
05 Евровидение-2021: как прошел первый полуфинал песенного конкурса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
У Зеленского рассказали, почему на самом деле уволилась Мендель
У Зеленского рассказали, почему на самом деле уволилась Мендель
В Одессе неизвестные расстреляли двух человек, копы объявили план &quot;Перехват&quot; (видео)
В Одессе неизвестные расстреляли двух человек, копы объявили план "Перехват" (видео)
Герой Украины построил себе настоящий мавзолей и стал звездой соцсетей (фото, видео)
Герой Украины построил себе настоящий мавзолей и стал звездой соцсетей (фото, видео)
Украина ворвалась в пятерку лидеров &quot;Евровидения-2021&quot; по оценкам букмекеров
Украина ворвалась в пятерку лидеров "Евровидения-2021" по оценкам букмекеров
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь