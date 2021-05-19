На Тернопольщине школьник выдал себя за сбежавшего заключенного (фото)

Во вторник, 18-го мая, на Тернопольщине по номеру "102" позвонил неизвестный, назвал свою фамилию, и сообщил, что он сбежал из тюрьмы и заложил взрывчатку в Синявской общеобразовательной школы Збаражского района.

Правоохранители оперативно проверили информацию по фамилии – выяснилось, что в селе Синява действительно был такой человек, однако в настоящее время он отбывает наказание в местах лишения свободы.

Полицейские и спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям эвакуировали из здания учащихся и педколлектив, а оперативники тем временем установили виновника переполоха – «минером» оказался восьмиклассник этой же школы.

- На самом деле, этот мальчик не хулиган и не отличник, просто бойкий паренек, который хотел таким способом проверить, как быстро в таких случаях сработают оперативные службы, - пояснил "Телеграфу" руководитель пресс-службы тернопольской полиции Сергей Крета. – Нам он объяснил, что часто видел по телевизору, как мчатся с мигалками автомобили скорой помощи, полиция и пожарные, и хотел узнать - а в их село тоже также быстро приедут? Все приехали быстро – от Збаража до села меньше 40 км. Контрольной работы, кстати, в тот день не намечалось.

По словам Сергея Креты, скорее всего, к ответственности привлекут родителей несовершеннолетнего за ненадлежащее воспитание сына. Это влечет наложение штрафа в размере от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан. Но еще есть и необходимость возмещения ущерба при выезде экстренных служб. Тут уже, если взять скорую, спасателей и полицию, затраченное время и бензин, набегает до 40-50 тысяч гривен.

- Именно благодаря серьезным наказаниям в последнее время снизилось количество детских шалостей со звонками о "минировании" зданий. Раньше это было их популярным развлечением, - говорит полицейский. – Еще о ложных минированиях сообщают выпившие граждане, проигравшие спор или еще по каким-то поводам. С начала 2021 года в области было уже шесть псевдо-минирований, из них только это – от несовершеннолетнего.

Сведения о данном событии занесли в журнал единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, ранее в Одессе и области "заминировали" 373 детских сада.