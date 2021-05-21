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День Иоанна Богослова 21 мая: народные приметы и запреты

День Иоанна Богослова 21 мая: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В пятницу, 21 мая, почитается память апостола Иоанна Богослова - одного из самых любимых учеников Иисуса Христа. Другой название праздника - Иван Долгий.

Иоанн был младшим братом апостола Иакова. По преданию, вместе с братом был призван Иисусом Христосом в число своих учеников на Генисаретском озере, когда те ловили рыбу. Был свидетелем многих чудес Христа. После того, как Учителя распяли, Иоанн стал заботиться о Богородице. Позже Богослов отправился по городам нести людям слово Божие. Считается автором пяти книг Нового Завета: Евангелия от Иоанна, трех посланий и одного откровения.

В этот день зажиточные хозяева пекли специальные пироги, которыми угощали бедных соседей, обычных прохожих. Возвращаться с пирогами домой было нельзя, поэтому, то, что оставалось, скармливали птицам, произнося специальный заговор на хороший урожай.

Народные приметы 21 мая

  • Если утром небо красное - скоро пойдет дождь.

  • Хмурые дождевые облака плывут кучами - будет ненастье.

  • Красный закат говорит о том, что погода будет хорошей еще несколько дней.

  • Если луна на небе в туманной поволоке - погода скоро испортится.

  • Родившиеся 21 мая наделены выносливостью и независимым нравом. Им следует опасаться гордыни.

Что запрещено делать 21 мая

  • Категорически нельзя отказывать всем нуждающимся.

  • Не рекомендуется употреблять спиртные напитки, переедать.

  • Запрещено ругаться, ссориться, проявлять неуважение, обманывать.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на лето синоптики прогнозируют в Украине аномально жаркие дни.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
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