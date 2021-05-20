Вот так идеально: Зеленский с женой стали героями фотожаб из-за фото в вышиванках

Сегодня, 20 мая, по случаю Дня вышиванки украинский президент Владимир Зеленский и первая леди страны Елена Зеленская опубликовали фото в национальной украинской одежде. Однако вышиванки первых лиц страны многие сочли "неправильными", разразившись критикой и фотожабами в интернете.

Так, под постом Зеленского в "Твиттере" фолловеры начали упрекать пару в том, что их вышиванки уж очень похожи на российские косоворотки, и постить отфотошопленные фото президентской четы: с балалайкой, кокошником и даже на сцене вместе с выступающим коллективом народного танца.

Кроме того, в сети заметили, что на шоу "Квартала 95" еще до президентства Зеленский появлялся в "правильной" вышиванке.