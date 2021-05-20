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Вышиванка или косоворотка? Во что все-таки оделся Зеленский, поздравляя украинцев (фото)

Вышиванка или косоворотка? Во что все-таки оделся Зеленский, поздравляя украинцев (фото)
18:50 Сегодня Телеграф Twitter

В Украине 20 мая отмечается День вышиванки - национальной одежды украинцев. О празднике вспомнила и президентская чета – Владимир и Елена Зеленскиие поздравили украинцев с праздником и опубликовали фотографии в национальной одежде, которые в итоге вызвали бурю критики: многие пользователи соцсетей посчитали, что президент Украины не вышиванке, а в косоворотке – традиционном русском наряде.

"Телеграф" решил разобраться, так ли это, и чем отличаются вышиванка и косоворотка, для чего обратился за комментарием к специалисту - старшему научному сотруднику в секторе "Ткань. Одежда" Музея Ивана Гончара Александре Сторчай.

"Особенность украинской традиционной сорочки заключается в том, что вышивка располагается посередине сорочки. Она может иметь центральный разрез пазухи, который разделяет узор на две половины, или сплошную манишку c заходом слева, и орнамент всегда располагается посередине - и это главная особенность", - рассказала Сторчай.

Она также предоставила несколько примеров мужских вышиванок из различных регионов Украины, имеющихся в коллекции Музея им.Гончара:

вышиванка_3вышиванка_4

(Сорочка мужская. Волынская область, Локачинский район, село Кисилин; 1865г.).

вышиванка_1вышиванка_2 (Сорочка мужская. Полтавская область, Глобинский район, село Градижск; середина ХХ века).

При этом, отмечает Сторчай, в традиционном русском наряде узор смещен на левый бок рубашки, может располагаться вертикальной полоской или по косой (от плеча до бокового шва).

"Таким образом, орнаменты не располагаются по центру - и это главное отличие", - пояснила эксперт.

Спустя некоторое время после публикации президентской четой спорных фото, они стали героями многочисленных "фотожаб".

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 138

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Вышиванка, Разница, Отличия, Владимир Зеленский, косоворотка.
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