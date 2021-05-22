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Суббота, 22.05.2021
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Суббота будет теплой, а воскресенье дождливым: синоптики озвучили прогноз погоды на выходные

Суббота будет теплой, а воскресенье дождливым: синоптики озвучили прогноз погоды на выходные
00:17 Сегодня Телеграф

Суббота в Украине будет солнечной и сухой, только на западе и юго-востоке возможны осадки. Воскресенье наоборот будет более дождливым и осадков не ожидается только на юге и юго-востоке страны.

Об этом в своем прогнозе 21 мая рассказала украинский синоптик Наталья Диденко.

22 мая в большей части страны будет сухо  и тепло до +20 +14 градусов. На западе ожидаются небольшие дожди и до +17 +22 градусов.

погода

Киев встретит теплая погода с температурами от +20 до +23 градусов.

украина

Карта: УГМЦ

В воскресенье напротив, северо-западный фронт принесет осадки с грозой на все территории, кроме юго-восточных.

На юго-востоке страны в этот день будет тепло до +23 +26 градусов.

В остальных областях погода будет менее теплой с температурами от +19 до +24 градусов.

На западе страны также ожидаются штормовые порывы ветра, в пределах 15-20 метров в секунду.

В столице погода испортится из-за дождя с грозой. Днем температура воздушных масс будет от +18 до +23 градусов.

погода в украине 23 мая

Карта: УГМЦ

Отметим, что 22 мая в Николаевской области в пятницы по-прежнему будет сохраняться высокий шанс возникновения пожаров, а в воскресенье к ней добавятся Днепропетровская, Запорожская и Донецкая области.

Напомним, что ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал, как будет меняться погода в Украине этим летом.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Погода, Прогоноз погоды.
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