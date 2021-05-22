День Николы Чудотворца 2021: народные приметы и запреты

В субботу, 22 мая, отмечают перенесение святых останков святителя Николая из Мир Ликийских в Бари. В народе этот день называли по-разному: день Николы Чудотворца, Николы теплого (в противовес "Николе зимнему", который ежегодно отмечается 19 декабря).

Святитель Николай (Николай Угодник; Николай Чудотворец) считается одним из наиболее почитаемых в народе святых. Николай примирял враждующих, охранял невинно осужденных и защищал от напрасной смерти. В честь святого называли и продолжают называть храмы, соборы, монастыри по всему миру.

Николай Чудотворец считается покровителем моряков, путешественников, детей, молодых пар. Также святому молились, чтобы не было пожаров на полях, а также о здоровье лошадей.

По приметам 22 мая предсказывали погоду.

Народные приметы 22 мая

Каков день на Николу вешнего, таков и на Николу зимнего.

Если на другой день после вешнего Николы пойдет дождь, все лето будет ненастным.

Родившимся 22 мая покровительствует святой Николай. Такие люди отличаются трудолюбием, терпением и сдержанностью. Носить им следует берилл.

День Николы был крайним сроком для посадки картофеля, поскольку считали, что, если его посадить позже, то он, по приметам, уже не успеет вырасти, и урожай не соберешь.

Что запрещено делать 22 мая

Категорически нельзя отказывать всем нуждающимся. Также нежелательно ни в чем отказывать (конечно, в разумных рамках) детям. Лучше сделайте в этот день ребятишкам какой-нибудь подарок.

Нельзя грустить, предаваться воспоминаниям о прошлых негативных событиях, лениться.

Запрещено делать работы по дому, особенно шить и вязать.

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