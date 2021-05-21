Суд оправдал генерала, которого обвиняли в трагедии ИЛ-76 под Луганском

Бывшего начальника штаба - первого заместителя руководителя АТО генерал-майора Виктора Назарова оправдали по делу о сбитии самолета Ил-76 на территории Луганской области в 2014 году.

Об этом информирует пресс-служба Верховного суда.

В сообщении отмечается, что Кассационный криминальный суд в составе Верховного суда отменил все предыдущие судебные решения и закрыл уголовное дело, поскольку не усмотрел в действиях Назарова состава криминального нарушения.

"Решение суда кассационной инстанции мотивировано тем, что на основании установленных судами фактических обстоятельств дела, их вывод о том, что Назаров В. М. имел возможность предотвратить террористический акт, в результате которого был сбит самолет Ил-76-МД и погибло 49 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, неправильно", - сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, 14 июля 2014 года под Луганском был сбит самолет Ил-76. На борту находились 40 военнослужащих ВСУ и 9 членов экипажа. Все, кто находился на борту, погибли.

27 марта 2017 года, Назаров был обвинен в "ненадлежащем отношении к службе" и приговорен к 7 годам тюремного заключения.