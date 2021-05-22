Меньше смертей и больше 2 миллионов больных с начала пандемии: статистика по коронавирусу в Украине 22 мая

На утро субботы, 22 мая, в Украине зафиксировано 4606 новых случаев коронавируса, что на 378 больных меньше, чем сутки раньше. Среди них - 269 детей и 108 медработников.

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения Украины.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (438), Харьковской (371), Львовской (344), Донецкой (334) и Киевской (303) областях.

Также за минувшие сутки

госпитализированы - 1665 человек;

летальных случаев - 178;

выздоровели - 12586 человек;

За сутки протестировано

методом ПЦР - 27443 лица,

методом ИФА - 11957 человек,

экспресс-тестами - 23350 человек

За все время пандемии в Украине

заболело - 2179988 человек;

выздоровели - 1941625 лица;

летальных исходов - 49 279;

проведения ПЦР-тестов - 9997488.

Как сообщал "Телеграф", Украина планирует начать делать прививки от коронавируса жителям оккупированного Донбасса.