В Украине установлен необычный рекорд в Counter Strike (фото)

В пятницу, 21 мая, в Одессе установили необычный рекорд по игре в Counter Strike.

О нем на своей странице в Фейсбук сообщила Лана Ветрова, представитель Книгиь рекордов, зафиксировавшая рекорд.

"Сегодня мы регистрируем уникальную номинацию, уникальный рекорд в категории людей пожилого возраста", - рассказала она.

Средний возраст игроков команды "Молодая гвардия", принявшей участие в установлении рекорда, 75 лет и 2 месяца. Самому старшему из них, Николаю Валицкому (никнейм Kot) - 78 лет 8 месяцев, а самому младшему участнику, Анатолию Козицкому (никнейм Grammofon) - 66 лет 8 месяцев.

"…каждый раз мы удивляемся тем достижениям, которые проявляют люди не в 50, не в 60 лет, а за 70 лет и больше. Нам всегда очень ценно, когда люди такого возраста проявляют активность", - заявила Ветрова.

Отметим, что подобного рекорда в Украине еще не было.