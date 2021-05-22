Скачать
Воскресенье, 23.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Евровидение-2021: онлайн-трансляция финала песенного конкурса (фото, видео)
Евровидение-2021: онлайн-трансляция финала песенного конкурса (фото, видео)
Есть две веские причины: Бутусов объяснил, почему Горбулин ушел из набсовета "Укроборонпрома"
Есть две веские причины: Бутусов объяснил, почему Горбулин ушел из набсовета "Укроборонпрома"
Итоги дня 22 мая: кадровые перестановки в Укроборонпроме, обострение на Донбассе
Итоги дня 22 мая: кадровые перестановки в Укроборонпроме, обострение на Донбассе
"Россия пытается захватить всю Украину – ей не нужен этот кусок", – журналист Денис Казанский о Донбассе, РФ и Минских переговорах
"Россия пытается захватить всю Украину – ей не нужен этот кусок", – журналист Денис Казанский о Донбассе, РФ и Минских переговорах

В Украине установлен необычный рекорд в Counter Strike (фото)

В Украине установлен необычный рекорд в Counter Strike (фото)
23:28 Сб, 22 Май 2021 Телеграф

В пятницу, 21 мая, в Одессе установили необычный рекорд  по игре в Counter Strike.

О нем на своей странице в Фейсбук сообщила Лана Ветрова, представитель Книгиь рекордов, зафиксировавшая рекорд.

"Сегодня мы регистрируем уникальную номинацию, уникальный рекорд в категории людей пожилого возраста", - рассказала она.

Необычные мировые рекорды, в которые сложно поверить (Фото)

Средний возраст игроков команды "Молодая гвардия", принявшей участие в установлении рекорда, 75 лет и 2 месяца. Самому старшему из них, Николаю Валицкому (никнейм Kot) - 78 лет 8 месяцев, а самому младшему участнику, Анатолию Козицкому (никнейм Grammofon) - 66 лет 8 месяцев.

"…каждый раз мы удивляемся тем достижениям, которые проявляют люди не в 50, не в 60 лет, а за 70 лет и больше. Нам всегда очень ценно, когда люди такого возраста проявляют активность", - заявила Ветрова.

Отметим, что подобного рекорда в Украине еще не было.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 298

Все по теме:

Украина, Пенсионеры, Книга рекордов, Фото, Counter-Strike.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Лифчик меня не заставит носить никто": оскорбившая марш вышиванок харьковчанка дала заднюю (видео)
02 Оскорбившую марш вышиванок в Харькове девушку наказали: что произошло
03 Участник переговоров ТКГ оценил перспективы возврата Украиной ОРДЛО
04 Любители "русского мира" в считанные минуты разнесли дом пенсионера на Донбассе (фото, видео)
05 "Они ходят и занимаются ху*ней": в Харькове девушка отличилась резким высказыванием о параде вышиванок (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Уроженец Одессы снова возглавил список самых богатых людей Великобритании: кто такой Леонид Блаватник
Уроженец Одессы снова возглавил список самых богатых людей Великобритании: кто такой Леонид Блаватник
Как выглядят популярные украинские курорты накануне летнего сезона: фото
Как выглядят популярные украинские курорты накануне летнего сезона: фото
Люди бегут в панике: в ДР Конго проснулся один из самых активных вулканов Африки (видео)
Люди бегут в панике: в ДР Конго проснулся один из самых активных вулканов Африки (видео)
Какой праздник 23 мая: народные приметы и запреты
Какой праздник 23 мая: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь