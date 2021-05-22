Молдова открывает границу с Украиной: названа дата

На украинско-молдавской границе со следующей недели возобновляют работу все пункты попуска.

Об этом сообщает в субботу, 22 мая, пресс-служба МВД Украины.

"Согласно полученному сообщению от руководства пограничного ведомства Республики Молдова, хотим проинформировать, что на участке украинско-молдавской границы возобновляют работу все пункты пропуска сопредельной страны", - говорится в сообщении.

Таким образом, отмечают в МВД Украины. с 08:00 понедельника, 24 мая, начинают функционировать такие пункты пропуска:

При этом в МВД Украины обращают внимание на то, что в настоящее время действуют карантинные ограничения, связанные с недопущением распространения коронавирусной инфекции Covid-19.