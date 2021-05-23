Какой праздник 23 мая: народные приметы и запреты

В воскресенье, 23 мая, почитается память апостола Симона Зилота. Согласно поверьям, в этот день состоялись именины Земли.

Жил Симон в I веке в Кане Галилейской и являлся сводным братом Иисуса от первого брака святого Иосифа. Был рыбаком и зелотом. Согласно преданию, он проповедовал в Иудее, Египте и Ливии. Симон принял мученическую смерть на Черноморском побережье Кавказа - был распят на кресте.

Святой Зилот был одним из двенадцати апостолов.

День памяти святого в народном календаре совпал с более древним праздником - именинами Матушки Сырой Земли. Считается, что 23 мая Земля чествуется как "именинница", поэтому в этот день запрещено копать, пахать.

Народные приметы 23 мая

Дождь идет - лето будет ненастным.

Утром пчелы очень быстро и весело летают - примета к тому, что будет солнечный день.

Дует ветер во время дождя - ожидай хорошей погоды.

К вечеру 23 мая не исчезают кучевые облака - ожидай улучшения погоды.

Родившиеся 23 мая набираются сил у земли. Такие люди обычно доживают до глубокой старости.

Что запрещено делать 23 мая

В этот день запрещено тревожить землю.

Не рекомендуется в этот день обновлять свой гардероб - купленные вещи долго не прослужат.

Ранее "Телеграф" сообщал, сколько выходных дней будет у украинцев в июне.