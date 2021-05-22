"Кампания против Авраменко": история со ссылкой на порносайт в учебнике получила продолжение

История с обнаружением в учебнике по украинском языке ссылки на порносайт получила продолжение.

Как сообщил автор учебника Александр Авраменко в своем Фейсбук, с ним связался заместитель главы МВД Антон Геращенко и предложил помощь.

"Друзья, проблему со ссылкой на порносайт решено: его уже заблокировано",- написал он.

Эту информацию подтвердил и сам Геращенко.

"Спасибо сотрудникам киберполиции, которым удалось быстро решить проблему с провокацией против украинского образования и против известного и уважаемого автора украинских учебных пособий - Александра Авраменко", - написал он.

Он указал, что неизвестные намеренно завладели доменом на сайт и разместили по этой ссылке сайт для взрослых. После этого, отметил Геращенко, в социальных сетях началась направленная кампания по дискредитации автора учебника.

В настоящее время сайт заблокирован, а киберполиция разыскивает лиц, причастных к его созданию.

Как сообщалось ранее, в одном из украинских учебников нашли карту Украины без Крыма.