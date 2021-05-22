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"Кампания против Авраменко": история со ссылкой на порносайт в учебнике получила продолжение

"Кампания против Авраменко": история со ссылкой на порносайт в учебнике получила продолжение
Обновлено 16:06 Сегодня Телеграф Фото: Рiвне 1

История с обнаружением в учебнике по украинском языке ссылки на порносайт получила продолжение. 

Как сообщил автор учебника Александр Авраменко в своем Фейсбук, с ним связался заместитель главы МВД Антон Геращенко и предложил помощь. 

"Друзья, проблему со ссылкой на порносайт решено: его уже заблокировано",- написал он. 

Эту информацию подтвердил и сам Геращенко.

"Спасибо сотрудникам киберполиции, которым удалось быстро решить проблему с провокацией против украинского образования и против известного и уважаемого автора украинских учебных пособий - Александра Авраменко", - написал он. 

Он указал, что неизвестные намеренно завладели доменом на сайт и разместили по этой ссылке сайт для взрослых. После этого, отметил Геращенко, в социальных сетях началась направленная кампания по дискредитации автора учебника. 

В настоящее время сайт заблокирован, а киберполиция разыскивает лиц, причастных к его созданию. 

Как сообщалось ранее, в одном из украинских учебников нашли карту Украины без Крыма

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Школа, Учебники, Александр Авраменко, Антон Геращенко.
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