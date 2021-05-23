Тепло, но дождливо: какой будет погода в Украине 23 мая

В воскресенье, 23 мая, украинцев ждет теплая погода, однако на Западе и Севере страны насладиться нею сполна не позволят дожди.

Соответствующим прогнозом поделился Украинский гидрометцентр.

Синоптики ожидают, что столбик термометра в западных областях будет показывать +16...+20 градусов по Цельсию, а дождь будет идти как днем, так и ночью.

Дождливо, но чутка теплее, будет и на Севере страны.

Взять с собой зонтик стоит и жителям столицы. Ночью столбик термометра покажет +11...+13, а днем воздух прогреется до +19...+21 градуса.

На остальной части Украины ожидается переменная облачность, но обойдется без осадков. Температура ночью +10...+12, а днем +21...+25 градусов.

Напомним, ранее "Телеграф" показывал, как выглядят популярные украинские курорты накануне старта пляжного сезона.