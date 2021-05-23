В Украине рекордно упала недельная заболеваемость коронавирусом: свежие данные на 23 мая

В Украине по состоянию на воскресенье, 23 мая, зафиксировано 2533 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, в том числе заболели 153 ребенка и 31 медработник.
Об этом в воскресенье утром сообщает верифицированный Минздравом Украины проект о коронавирусе в стране "Коронавірус_інфо".
За минувшие сутки в Украине:
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (453), Харьковской (188), Донецкой (182), Киевской (178) и Николаевской (160) областях.
Таким образом, текущая неделя стала рекордной по заболеваемости коронавирусом с начала весны 2021 года: за неделю 17-23 мая зафиксировано 28 657 новых случаев, тогда как неделей ранее этот показатель составлял 34 354, а еще раньше был еще значительно выше:
За все время пандемии в Украине:
Как сообщалось, ранее американские ученые представили результаты нового исследования о том, когда коронавирус станет обычной сезонной болезнью.