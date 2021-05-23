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Воскресенье, 23.05.2021
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В Украине рекордно упала недельная заболеваемость коронавирусом: свежие данные на 23 мая

В Украине рекордно упала недельная заболеваемость коронавирусом: свежие данные на 23 мая
08:31 Сегодня Телеграф

В Украине по состоянию на воскресенье, 23 мая, зафиксировано 2533 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, в том числе заболели 153 ребенка и 31 медработник.

Об этом в воскресенье утром сообщает верифицированный Минздравом Украины проект о коронавирусе в стране "Коронавірус_інфо".

За минувшие сутки в Украине:

  • госпитализированы - 1701 человек;
  • выписаны из больниц - 3104 человека;
  • летальных исходов - 89;
  • выздоровели - 8937 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки - 34 506 (в частности методом ПЦР -16 285, методом ИФА – 3730, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 14 491).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (453), Харьковской (188), Донецкой (182), Киевской (178) и Николаевской (160) областях.

Таким образом, текущая неделя стала рекордной по заболеваемости коронавирусом с начала весны 2021 года: за неделю 17-23 мая зафиксировано 28 657 новых случаев, тогда как неделей ранее этот показатель составлял 34 354, а еще раньше был еще значительно выше:

СНБО_корона_заболеваемость

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 2 182 521 человек;
  • выздоровели – 1 950 562 человека;
  • летальных исходов - 49 368;
  • проведения ПЦР-тестов – 10 013 773.

коронавирус_23_05

Как сообщалось, ранее американские ученые представили результаты нового исследования о том, когда коронавирус станет обычной сезонной болезнью.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Жертвы, Статистика, Коронавирус, Заболевшие, Covid-19, выздоровели.
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