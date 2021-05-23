В Украине рекордно упала недельная заболеваемость коронавирусом: свежие данные на 23 мая

В Украине по состоянию на воскресенье, 23 мая, зафиксировано 2533 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, в том числе заболели 153 ребенка и 31 медработник.

Об этом в воскресенье утром сообщает верифицированный Минздравом Украины проект о коронавирусе в стране "Коронавірус_інфо".

За минувшие сутки в Украине:

госпитализированы - 1701 человек;

выписаны из больниц - 3104 человека;

летальных исходов - 89;

выздоровели - 8937 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 34 506 (в частности методом ПЦР -16 285, методом ИФА – 3730, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 14 491).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (453), Харьковской (188), Донецкой (182), Киевской (178) и Николаевской (160) областях.

Таким образом, текущая неделя стала рекордной по заболеваемости коронавирусом с начала весны 2021 года: за неделю 17-23 мая зафиксировано 28 657 новых случаев, тогда как неделей ранее этот показатель составлял 34 354, а еще раньше был еще значительно выше:

За все время пандемии в Украине:

заболело – 2 182 521 человек;

выздоровели – 1 950 562 человека;

летальных исходов - 49 368;

проведения ПЦР-тестов – 10 013 773.

Как сообщалось, ранее американские ученые представили результаты нового исследования о том, когда коронавирус станет обычной сезонной болезнью.