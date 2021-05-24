Какой праздник 24 мая: народные приметы и запреты

В понедельник, 24 мая, почитается память священномученика Мокия Амфипольского.

Святой Мокий жил в III веке н.э. в городе Амфиполе, Македония. Во время гонений на христиан при римском императоре Диоклетиане, православный пресвитер продолжил наставлять на путь истинный заблудших душ идолопоклонников. За это Мокий был арестован и подвержен жестоким пыткам. Пресвитер был выслан в Византию, где в 295 году был обезглавлен.

Считалось, что если на Мокия шел дождь - наши предки старались под ним вымокнуть, чтобы волосы приобрели силу и красоту. Поэтому этот день называют Мокием Мокрым.

Обычно именно Мокеев день предсказывал погоду на лето.

Народные приметы 24 мая

Дождливая погода - примета того, что летом тоже будет много осадков. Говорили: "Если небо прохудится, то все лето будет дождик литься".

Багряный восход - жди грозового лета.

Туман - лето дождливым будет.

Если после обеда в этот день начинается дождь, то обычно долго он не продолжается.

Радуга высоко в небе - к ветрам, низко - к ненастью.

Родившиеся 24 мая обычно не отличаются красотой и многое в их жизни будет зависеть от трудолюбия и доброты. Носить им следует хризолит. Покровительствует им цветок незабудка, который в это время начинает расцветать.

Что запрещено делать 24 мая

Верили, что в этот день нельзя работать, поскольку иначе посевы может побить град.

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