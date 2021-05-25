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Какой праздник 25 мая: народные приметы и запреты

Какой праздник 25 мая: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Православная церковь 25 мая чтит память святителя Епифания Кипрского. В народном календаре дата получила названия Епифанов день и Рябиновка, а по приметам судили о том, каким будет лето. 

Епифаний Кипрский – один из ранних отцов Церкви. В течение 36 лет он управлял кипрской церковью, отличался благотворительностью и благочестием. Святой помогал беднякам и защищал свою веру. Также он принимал активное участие во время борьбы с ересью арианства.

Обычно ко дню Епифания зацветает рябина. Рябина в народе считалась защитницей от огня и пожаров. В этот день срывали рябиновую веточку, несли её домой, ставили в вазу – чем дольше простоит и не завянет, тем дольше будет сопутствовать удача.

Также в этот день обращали внимание и на кувшинки. Если они появились на прудах 25 мая, то холода больше не будет. Белые домой приносить нельзя, могут умереть домашние животные.

Сон с 24 на 25 мая предупреждает о событиях, которые произойдут в ближайшие полгода. 

Что нельзя делать 25 мая:

  • Не следует в этот день отпинывать от себя предметы.

  • Беременным же нельзя перешагивать через сучья.

  • Одинокой девушке не рекомендуется 25 мая надевать чёрную и вообще темную одежду.

  • Не стоит в этот день употреблять спиртное.

Народные приметы:

  • Ясная утренняя заря – к жаркому, пожарному лету.

  • Если утро теплое и солнечное, лето будет засушливое.

  • Хорошо цветет рябина – к урожаю льна.

  • На прудах появились листья белой кувшинки – заморозков больше не будет.

  • В воздухе разносится аромат акации – к солнечному дню.

  • Много майских жуков – к засушливому лету.

  • Чайки далеко от берега не отлетают, на воду не садятся – к затяжному ненастью.

  • Рябина поздно расцвела – к поздней и долгой осени.

  • Соловей всю ночь поёт – на хорошую погоду.

  • Цветы жимолости много нектара выделяют и сильно пахнут – к дождю.

  • Пасмурное утро – к дождливому и прохладному лету.

  • Вечером синие облака – к перемене погоды.

Ранее "Телеграф" сообщал, сколько выходных дней будет у украинцев в июне.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
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