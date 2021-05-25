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Лунное затмение 26 мая 2021: почему его называют "кармическим", что можно и нельзя делать в этот день

Лунное затмение 26 мая 2021: почему его называют "кармическим", что можно и нельзя делать в этот день
Обновлено 12:40 Сегодня Телеграф

Жители Земли приближаются к важному космическому периоду – коридору затмений, который начнется с полного лунного затмения и завершится кольцеобразным солнечным. Первое "событие" состоится в среду, 26 мая 2021, а солнечное затмение пройдет 10 июня.  

Стоит отметить, что лунное затмение произойдет в знаке Стрельца и повлияет на жизнь человека на 18 лет вперед. 

В этот уникальный день, Луна приблизиться к Земле на минимальное расстояние. Такое космическое явление еще называют Суперлунием или "кровавая луна". А в 2021 году к нему прибавляется еще и затмение. Затмение начнется в 12:44 по киевскому времени, а максимальная фаза – будет в 14:18.

Астролог Елена Осипова отмечает, что в этот день не стоит принимать важных решений, особенно если они принимаются на эмоциях и заранее не продуманы до конца, ведь эмоции у людей в такой период зашкаливают, нарастает напряжение и могут проявиться фатальные ошибки.

Также, в этот день увеличивается количество различных чрезвычайных ситуаций, бытовых травм, пожаров, аварий на дорогах.

Что можно/нужно сделать в этот день:

  • Правильно будет перед лунным затмением убрать свое жилье.

  • Очень полезно будет помолиться.

  • Стоит думать положительно.

  • Этот день стоит посвятить чтению и изучению новой информации.

Что нельзя делать в лунное затмение 26 мая?

  • Не рекомендуется делать никаких новых проектов и начинаний.

  • Стоит избегать ссор и конфликтов и не общаться с людьми, которые не внушают доверия и могут обмануть.

  • Следует исключить употребление алкоголя и прочих дурманящих веществ.

  • Брак тоже лучше не заключать в этот день.

Ранее, "Телеграф" подготовил подробный астрономический календарь на 2021 год, чтобы вы не пропустили самые яркие космические явления в году.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 153

Все по теме:

Полнолуние, Затмение, Лунное затмение.
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